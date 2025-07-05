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Кейт Мосс закрывает свой бренд из‑за долгов

Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Основанный супермоделью Кейт Мосс косметический бренд Cosmoss официально начал процедуру ликвидации. Об этом пишет Business of Fashion.

Долги бренда составляют 4 млн фунтов. Крупнейший кредитор — агентство самой Кейт Мосс (Kate Moss Agency), вложившее в проект более 3 млн. По мнению экспертов, Cosmoss не сумел выстроить устойчивую стратегию. На ситуацию повлияла и низкая вовлеченность самой Кейт Мосс в деятельность компании. Она не развивала коммуникацию с покупателями и не публиковала контент для продвижения бренда.

Cosmoss запустили в 2022 году. Под брендом продавались чаи, кремы и парфюм. Сайт с продукцией в настоящий момент недоступен.

В мае блогер и модель Хейли Бибер продала бренд косметики Rhode компании Elf Beauty примерно за 1 млрд долларов. Сделку называют одной из крупнейших в индустрии за последние годы. Основательница бренда останется его главным креативным директором.

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