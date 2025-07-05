Кейт Мосс закрывает свой бренд из‑за долгов

Долги бренда составляют 4 млн фунтов. Крупнейший кредитор — агентство самой Кейт Мосс (Kate Moss Agency), вложившее в проект более 3 млн. По мнению экспертов, Cosmoss не сумел выстроить устойчивую стратегию. На ситуацию повлияла и низкая вовлеченность самой Кейт Мосс в деятельность компании. Она не развивала коммуникацию с покупателями и не публиковала контент для продвижения бренда.