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Астронавтка сфотографировала редкую молнию над облаками

Фото: Astro_Ayers/X

Астронавтка NASA Николь Айерс смогла заснять с МКС редкий вид молний ― огромный спрайт над облаками. Снимок она опубликовала у себя в X.

Айерс пояснила, что сделала фото, когда станция пролетала над Мексикой и США. Астронавтка отметила, что такие снимки позволяют ученым лучше понять, как формируются спрайты, каковы их особенности и как они связаны с грозами.

Спрайты ― один из самых редких видов молний ― возникают в верхних слоях атмосферы и вызваны мощной электрической активностью в грозах. В отличие от обычных молний, спрайты распространяются вверх со скоростью до 140 километров в секунду. Их высота может достигать 50 километров.

Синий цвет спрайтов обусловлен свечением азота при разряде. Из‑за этой особенности их также называют «синей струей».

Существование спрайтов теоретически обосновал шотландский физик Чарльз Уилсон в 1925 году. Он предположил, что в верхних слоях атмосферы могут происходить электрические пробои.

Впервые спрайты случайно засняли в 1989 году ученые Миннесотского университета, которые использовали видеокамеру с высокой чувствительностью. Спрайты массово наблюдались в 2016 году во время прохождения урагана Мэтью над Карибским морем.

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