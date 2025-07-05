Дрейк в новом треке пристыдил друзей, которые не поддержали его в конфликте с Кендриком Ламаром

Релиз трека произошел на стриме в соцсетях. Во время него музыкант ел, просматривая архивные кадры из своей молодости. Внезапно он перешел к исполнению «What Did I Missed?». Певец зачитывал строчки, стоя у особняка, пока рядом с ним на земле лежали винтовки, автоматы и другое оружие. Затем действие перенеслось в промышленную морозильную камеру, где он продолжил выступление. Дрейк был одет в толстовку с надписью «Iceman». По всей видимости, так будет называться новая пластинка артиста, поскольку это слово появлялось в кадрах стрима еще много раз.