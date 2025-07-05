Футболист Федор Смолов вступил в конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании»
Астронавтка сфотографировала редкую молнию над облаками
Цукерберг надел костюм орлана в День независимости США
Кошки и собаки помогают бороться с нарушениями мозга в старости
CD Projekt RED анонсировали второй сезон аниме-сериала «Cyberpunk: Edgerunners»
Группа Oasis вышла на сцену впервые за 16 лет
Россия начнет выращивать собственные бананы. Их включили в перечень сельхозпродукции
Каждый десятый россиянин избегает в отпуске общения на иностранном языке
Генри Кэвилл не захотел давать советы новому исполнителю роли Супермена
В Мексике мэр города женился на крокодиле
В Шотландии политики требуют созвать общенациональный саммит из‑за агрессивных чаек
Археологи выяснили состав популярного в Римской империи рыбного соуса
Умер композитор Марк Сноу, написавший главную музыкальную тему «Секретных материалов»
В Москве прошел кинопоказ для собак и их хозяев
В Белом доме проведут бой за звание чемпиона UFC
Голландский скульптор держал семью три года в изоляции, чтобы защитить от пандемии
В Ленобласти мужчина пытался убежать от полиции, но случайно сам запрыгнул на территорию отдела МВД
Американка выиграла в лотерею благодаря печенью с предсказанием
Законопроект Инстасамки о защите детей-блогеров обсудят в Общественной палате
В России покажут «La grazia» Паоло Соррентино. Фильм откроет Венецианский кинофестиваль
Okko покажет «Тур де Франс» в знаковых кафе Москвы и Петербурга
В Москву вернется летняя жара
В Петербурге борются с наводнением в июле впервые за 160 лет
Аниме-фильм по «Человеку-бензопиле» получил трейлер
Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 млн лет
«Ростелеком» планирует запустить свой онлайн-магазин игр
В Москве состоялась премьера драмеди «Открытый брак. Акт второй»
Рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков в треках

Дрейк в новом треке пристыдил друзей, которые не поддержали его в конфликте с Кендриком Ламаром

Фото: Prince Williams/Wireimage

Рэпер Дрейк рассказал о последствиях своего конфликта с Кендриком Ламаром в новом сингле «What Did I Miss?». Об этом пишет Variety.

В треке музыкант уделяет особое внимание бывшим друзьям. «В последний раз, когда я смотрел направо, ты стоял рядом со мной / Как могут люди, которых я люблю, дружить с кисками, которые меня донимают?», — зачитывает Дрейк.

Релиз трека произошел на стриме в соцсетях. Во время него музыкант ел, просматривая архивные кадры из своей молодости. Внезапно он перешел к исполнению «What Did I Missed?». Певец зачитывал строчки, стоя у особняка, пока рядом с ним на земле лежали винтовки, автоматы и другое оружие. Затем действие перенеслось в промышленную морозильную камеру, где он продолжил выступление. Дрейк был одет в толстовку с надписью «Iceman». По всей видимости, так будет называться новая пластинка артиста, поскольку это слово появлялось в кадрах стрима еще много раз.

В апреле суд предоставил Дрейку доступ к контрактам Universal Music Group и Кендрика Ламара по делу о клевете. Дрейк обвиняет компанию в публикации и продвижения песни Ламара. По мнению Дрейка, в треке его «ложно и злонамеренно» называют педофилом. В иске также содержится обвинение в сторону Universal, что якобы сговорилась со Spotify для завышения прослушиваний трека Кендрик «Not Like Us».

Жалоба стала следствием перепалки между Ламаром и Дрейком, которая разгорелась в 2024 году. Каждый из них выпустил по несколько дисс-треков друг на друга. Все закончилось релизом Кендрика «Not Like Us». Он стал самым большим хитом их бифа, одним из самых популярных треков года и даже прозвучал на Супербоуле.

Расскажите друзьям