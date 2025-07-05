Дрейк в новом треке пристыдил друзей, которые не поддержали его в конфликте с Кендриком Ламаром

Рэпер Дрейк рассказал о последствиях своего конфликта с Кендриком Ламаром в новом сингле «What Did I Miss?». Об этом пишет Variety.
В треке музыкант уделяет особое внимание бывшим друзьям. «В последний раз, когда я смотрел направо, ты стоял рядом со мной / Как могут люди, которых я люблю, дружить с кисками, которые меня донимают?», — зачитывает Дрейк.
Релиз трека произошел на стриме в соцсетях. Во время него музыкант ел, просматривая архивные кадры из своей молодости. Внезапно он перешел к исполнению «What Did I Missed?». Певец зачитывал строчки, стоя у особняка, пока рядом с ним на земле лежали винтовки, автоматы и другое оружие. Затем действие перенеслось в промышленную морозильную камеру, где он продолжил выступление. Дрейк был одет в толстовку с надписью «Iceman». По всей видимости, так будет называться новая пластинка артиста, поскольку это слово появлялось в кадрах стрима еще много раз.
В апреле суд предоставил Дрейку доступ к контрактам Universal Music Group и Кендрика Ламара по делу о клевете. Дрейк обвиняет компанию в публикации и продвижения песни Ламара. По мнению Дрейка, в треке его «ложно и злонамеренно» называют педофилом. В иске также содержится обвинение в сторону Universal, что якобы сговорилась со Spotify для завышения прослушиваний трека Кендрик «Not Like Us».
Жалоба стала следствием перепалки между Ламаром и Дрейком, которая разгорелась в 2024 году. Каждый из них выпустил по несколько дисс-треков друг на друга. Все закончилось релизом Кендрика «Not Like Us». Он стал самым большим хитом их бифа, одним из самых популярных треков года и даже прозвучал на Супербоуле.