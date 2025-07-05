У «Пролетая над гнездом кукушки» будет сериальный спин-офф

Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» вышел в 1975 году. Он рассказывает о бунтаре-преступнике Рэндле Патрике Макмерфи (Джек Николсон), которого переводят из тюрьмы в психбольницу для экспертизы. Там он сразу сталкивается со строгими порядками деспотичной главной медсестры Милдред Рэтчед и сподвигает других пациентов на сопротивление. В процессе он сближается с пациентом по кличке Вождь Бромден (Уил Сэмсон) ― крупным коренным американцем, который притворяется глухонемым. Благодаря Макмерфи Вождь выходит из своего кокона и становится символом сопротивления.