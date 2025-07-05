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У «Пролетая над гнездом кукушки» будет сериальный спин-офф

Фото: United Artists

Правообладатели «Пролетая над гнездом кукушки» готовят новый сериал по мотивам оригинальной истории. В центре его сюжета окажется пациент Вождь Бромден, сообщает Deadline.

Продюсер Пол Зейнц, племянник оригинального продюсера фильма Солы Зейнца, сказал в подкасте о кино CK Café: «Я только что подписал соглашение с вдовой Кена Кизи о разработке телесериала, где в первом сезоне события будут показаны с точки зрения Вождя».

По словам Зейнца, в сериале покажут, что произошло с Вождем Бромденом после его побега из психиатрической больницы. Какая студия будет отвечать за проект и кто напишет сценарий, пока неясно.

Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» вышел в 1975 году. Он рассказывает о бунтаре-преступнике Рэндле Патрике Макмерфи (Джек Николсон), которого переводят из тюрьмы в психбольницу для экспертизы. Там он сразу сталкивается со строгими порядками деспотичной главной медсестры Милдред Рэтчед и сподвигает других пациентов на сопротивление. В процессе он сближается с пациентом по кличке Вождь Бромден (Уил Сэмсон) ― крупным коренным американцем, который притворяется глухонемым. Благодаря Макмерфи Вождь выходит из своего кокона и становится символом сопротивления.

В литературном оригинале Кена Кизи повествование велось от лица Бромдена. Смена перспективы в киноадаптации стала одной из причин, почему писатель не признавал фильм.

На основе романа «Пролетая над гнездом кукушки» уже делали сериальный спин-офф. В 2020 году на Netflix вышел сериал «Рэтчед», который рассказывал историю главной медсестры.

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