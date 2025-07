Цукерберг надел костюм орлана в День независимости США

Предприниматель не в первый раз публикует такое видео в День независимости. В прошлом году Цукерберг серфил в смокинге, с бокалом пива и американским флагом под песню Брюса Спрингстина «Born in the U.S.A». Как пишет Financial Express, ежегодные публикации Цукерберга, посвященные этому празднику, стали для него фирменным способом взаимодействия с общественностью, в котором сочетается его любовь к серфингу и патриотизм.