Цукерберг надел костюм орлана в День независимости США

4 июля миллиардер и CEO компании «Meta» Марк Цукерберг опубликовал видео, на котором он занимается серфингом в костюме белоголового орлана — национального символа США. Об этом пишет Financial Express.
Ролик сопровождается песней «America, Fuck Yeah» Трея Паркера, автора мультсериала «South Park». «Это самая глупая вещь, которую я делал?», — написал Цукерберг.
Предприниматель не в первый раз публикует такое видео в День независимости. В прошлом году Цукерберг серфил в смокинге, с бокалом пива и американским флагом под песню Брюса Спрингстина «Born in the U.S.A». Как пишет Financial Express, ежегодные публикации Цукерберга, посвященные этому празднику, стали для него фирменным способом взаимодействия с общественностью, в котором сочетается его любовь к серфингу и патриотизм.
В апреле стало известно, что Марк Цукерберг купил футболку, которую носил актер Джесси Айзенберг в фильме «Социальная сеть». Бизнесмен приобрел ее на аукционе за 4 095 долларов.