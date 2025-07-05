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Футболист Федор Смолов вступил в конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании»

Фото: Александр Соколовский/Youtube

У футболиста Федора Смолова произошел конфликт с двумя мужчинам в московском заведении «Кофемания». Видеозапись инцидента c камер наблюдения опубликовал телеграм-канал «Baza».

По данным «Baza», в ночь на 28 мая игрок отмечал чемпионство ФК «Краснодар» с друзьями. Ближе к утру они отправились в «Кофеманию». По словам источников, двое посетителей стали громко обсуждать футболиста за своим столиком. После того, как Смолов услышал оскорбления в свой адрес, он подошел к мужчинам.

По данным «Базы», через некоторое время после стычки Смолову предложили заплатить миллион рублей, чтобы запись произошедшего не попала в сеть. Когда Смолов согласился, сумму увеличили, и спортсмен отказался от переговоров. Источники также сообщают, что после на самолова написали заявление в полицию, но уголовное дело возбуждать не стали.

Вымогатели требовали у Смолова выплатить им 20 миллионов рублей, добавляют в телеграм-канале «Sport Baza». По данным ресурса, Смолов рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы по факту вымогательства.

Инцидент произошел в том же кафе, где в 2018 году в драку с посетителями вступили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

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