Футболист Федор Смолов вступил в конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании»

По данным «Базы», через некоторое время после стычки Смолову предложили заплатить миллион рублей, чтобы запись произошедшего не попала в сеть. Когда Смолов согласился, сумму увеличили, и спортсмен отказался от переговоров. Источники также сообщают, что после на самолова написали заявление в полицию, но уголовное дело возбуждать не стали.