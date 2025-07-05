Кошки и собаки помогают бороться с нарушениями мозга в старости

Интересно, что эффект различается в зависимости от животного: владельцы собак сохраняют более острую память, а владельцы кошек — беглость речи. Рыбы и птицы при этом не действуют на владельцев подобных образом. «Ключевой новизной нашего исследования стало то, что мы обнаружили заметные различия между этими видами», — сказала Адриана Ростекова, исследователь и ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Nature. Ростекова предполагает, что короткая продолжительность жизни рыбы или птицы может потенциально ограничить уровень эмоциональной связи, которую человек может установить с ними.