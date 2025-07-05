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Кошки и собаки помогают бороться с нарушениями мозга в старости

Фото: Krista Mangulsone/Unsplash

Исследователи университета Женевы обнаружили, что наличие кошки или собаки замедляет снижением когнитивных способностей. Об этом пишет The Guardian.

Для этого они изучили статистику за 18-летний период о состоянии здоровья людей в Европе, чтобы проанализировать взаимосвязь между наличием домашних животных и снижением когнитивных способностей среди взрослых в возрасте 50 лет и старше.

Интересно, что эффект различается в зависимости от животного: владельцы собак сохраняют более острую память, а владельцы кошек — беглость речи. Рыбы и птицы при этом не действуют на владельцев подобных образом. «Ключевой новизной нашего исследования стало то, что мы обнаружили заметные различия между этими видами», — сказала Адриана Ростекова, исследователь и ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Nature. Ростекова предполагает, что короткая продолжительность жизни рыбы или птицы может потенциально ограничить уровень эмоциональной связи, которую человек может установить с ними.

«Кроме того, возможно, что взаимодействие с собаками и кошками обеспечивает уникальную когнитивную стимуляцию, что может быть не так выражено у других, менее требовательных домашних животных», — добавила ученая.

Другие исследования показали, что взаимодействие с собакой приводит к увеличению активности префронтальной коры мозга, улучшению процессов внимания и эмоционального возбуждения. В науке есть дополнительные свидетельства активации префронтальной коры и нижней лобной доли при взаимодействии с кошками. Как предполагается, это связано с трудно предсказуемым темпераментом этого животного.

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