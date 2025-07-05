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CD Projekt RED анонсировали второй сезон аниме-сериала «Cyberpunk: Edgerunners»

Фото: Trigger

На Anime Expo анонсировали производство второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners), состоящего из 10 эпизодов. Об этом пишет «Канобу».

Сериалом занимаются CD Projekt RED и студия Trigger. Он представляет собой новую историю об искуплении и мести, основанную на вселенной Cyberpunk 2077. Режиссером выступит Каю Икараси, который работал над шестым эпизодом первого сезона.

По словам создателей, второй сезон будет более мрачным и тяжелым. Участники панели отметили, что сюжет не будет связан с героем первого сезона Дэвидом Мартинесом. Дата выхода сезона неизвестна.

Сериал станет спин-оффом игры Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED. Первый сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners рассказывает историю 17-летнего Дэвида Мартинеса, бедного подростка из мегаполиса Найт-Сити, который после трагических событий становится наемником. Сериал показывает его борьбу с корпорациями, внутренние конфликты и опасности киберпсихоза, вызываемого чрезмерным использованием имплантов.

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