CD Projekt RED анонсировали второй сезон аниме-сериала «Cyberpunk: Edgerunners»

На Anime Expo анонсировали производство второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners), состоящего из 10 эпизодов. Об этом пишет «Канобу».
Сериалом занимаются CD Projekt RED и студия Trigger. Он представляет собой новую историю об искуплении и мести, основанную на вселенной Cyberpunk 2077. Режиссером выступит Каю Икараси, который работал над шестым эпизодом первого сезона.
По словам создателей, второй сезон будет более мрачным и тяжелым. Участники панели отметили, что сюжет не будет связан с героем первого сезона Дэвидом Мартинесом. Дата выхода сезона неизвестна.
Сериал станет спин-оффом игры Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED. Первый сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners рассказывает историю 17-летнего Дэвида Мартинеса, бедного подростка из мегаполиса Найт-Сити, который после трагических событий становится наемником. Сериал показывает его борьбу с корпорациями, внутренние конфликты и опасности киберпсихоза, вызываемого чрезмерным использованием имплантов.