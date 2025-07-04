Группа Oasis вышла на сцену впервые за 16 лет

Лиам подал на брата в суд и потребовал извинений, которые вскоре получил. Но спустя несколько дней Ноэл заявил об уходе из группы и подчеркнул, что больше не может работать с родственником ни дня. В итоге появились отдельные группы High Flying Birds Ноэла Галлахера и Beady Eye Лиама и других участников Oasis.