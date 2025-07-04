Британская рок-группа Oasis вышла на сцену впервые за 16 лет. Это произошло в Кардиффе на стадионе Prinxipality Stadium, сообщил The Guardian.
Коллектив воссоединился впервые с 2009 года и отыграл первый концерт в рамках грядущего мирового турне. На нем прозвучали преимущественно хиты 90-х, такие как «Hello» и «Acquiesce».
Вместе с братьями Лиамом и Ноэлем Галлахерами на сцену вышли ритм-гитарист Пол Артурс, участвовавший в записи первых двух альбомов Oasis, заменивший его в составе группы Джем Арчер, басист Энди Белл. В концерте принял участие также барабанщик Джоуи Варонкер, работавший ранее с Лиамом и Томом Йорком.
Ноэль стал лидирующим голосом в песнях «Talk Tonight», «Half the World Away» и «Little By Little». Лиам возглавил исполнение треков «D’You Know What I Mean?» и «Be Here Now, Stand By Me».
Артисты исполнили также композиции «Whatever», «The Masterplan», «Live Forever», «Rock 'n' Roll Star», «Don’t Look Back in Anger», «Wonderwall» и «Champagne Supernova». Они посвятили гимн «Walkaway» погибшему в автокатастрофе футболисту Жоте.
Группа Oasis появилась в 1991 году в Манчестере. Последний раз она выступала вместе в 2009 году. Коллективу пришлось отменить выступление на фестивале V из‑за того, что Лиам пожаловался на ларингит. Ноэл тогда не поверил брату и обвинил его в злоупотреблении алкоголем и похмелье.
Лиам подал на брата в суд и потребовал извинений, которые вскоре получил. Но спустя несколько дней Ноэл заявил об уходе из группы и подчеркнул, что больше не может работать с родственником ни дня. В итоге появились отдельные группы High Flying Birds Ноэла Галлахера и Beady Eye Лиама и других участников Oasis.
На протяжении многих лет Галлахеры язвительно высказывались в интервью друг о друге. Но в августе 2024 году неожиданно объявили о воссоединении. Они запланировали тур, в который вошли концерты в Великобритании, Ирландии, США, Мексике, Южной Корее, Австралии и Южной Америке.