Россия начнет выращивать собственные бананы. Их включили в перечень сельхозпродукции

Правительство России решило стимулировать выращивание бананов и включило эти фрукты в перечень собственной сельскохозяйственной продукции, согласно данным интернет-портала правовой информации.
Бананы вошли в список продуктов, которые производят и перерабатывают сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и профессиональные образовательные организации, а также вузы.
Внесение бананов в соответствующий перечень позволит производителям получать государственную поддержку. По данным «Интерфакса», в данный момент в стране существует несколько проектов по выращиванию бананов.
В Сочи уже появилась экспериментальная плантация бананов на площади 0,12 га. Первый урожай на ней соберут с декабря 2025 года по март 2026 года. Он составит 500 килограммов, считают в городской администрации.
В пригороде Невинномысска планируют построить теплицы под бананы. Первые фрукты там появятся в 2027 году. Кроме того, выращивать бананы с 2025 года обещали в Академии развития субтропического сельского хозяйства.