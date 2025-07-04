Каждый десятый россиянин избегает в отпуске общения на иностранном языке

Каждый пятый россиянин избегает использования английского языка в отпуске. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы Skyeng, которая провела исследование о применении английского языка в путешествиях.
Согласно ему, каждый десятый гражданин России ищет за границей русскоязычных собеседников. Активно используют английский в поездках только 14% опрошенных, из них свободно могут общаться лишь 5%.
15% респондентов заявили, что гордятся тем, что когда‑либо пытались поговорить на иностранном языке на отдыхе. 10% признались, что хотели использовать свои знания в диалоге, но столкнулись с трудностями.
Интересно, что 60% участников исследования английский вообще не пригодился, поскольку они отдыхали в русскоязычной среде. Тем не менее, 4% респондентов рассказали, что отказались от путешествий из‑за страха не справиться с языковым барьером.