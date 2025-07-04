В Мексике мэр города женился на крокодиле

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Даниэль Гутьеррес сыграл свадьбу с миниатюрным крокодилом — самкой каймана по имени Мигелана Эстела дель Мар Савалета Рамирес. Об этом написал Reuters.
Торжество прошло в рамках 230-летней традиции, которую установили два коренных народа штата Оахака — чонталь и уаве. По их мнению, женитьба на крокодиле, символизирующим одну из культур, приносит процветание общине.
На свадьбе Мигелану нарядили, как настоящую принцессу — в белое свадебное платье и фату. «Невесту» провезли по городу, показали жителям разных домов. По случаю «бракосочетания» мексиканцы устроили танцы.
Гуттьерес скрепил союз с крокодилицей церемониальным поцелуем, который отражает его любовь и преданность своей этнической группе. Празднование продлится три дня.
Согласно мексиканской легенде, два соседствующих народа враждовали, пока не был заключен брак между представителями королевских семей. В знак примирения жители Оахаки продолжают «свадьбы», но теперь уже символические.
«Для нас это ритуал, в ходе которого мы просим Мать-Землю и нашего Создателя об изобилии в урожае, рыбной ловле и всех продуктах, которые может предложить наш регион», — сказал Луис Мануэль Лопес, житель города.