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В Мексике мэр города женился на крокодиле

Фото: Factual Flow/YouTube

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Даниэль Гутьеррес сыграл свадьбу с миниатюрным крокодилом — самкой каймана по имени Мигелана Эстела дель Мар Савалета Рамирес. Об этом написал Reuters.

Торжество прошло в рамках 230-летней традиции, которую установили два коренных народа штата Оахака — чонталь и уаве. По их мнению, женитьба на крокодиле, символизирующим одну из культур, приносит процветание общине.

На свадьбе Мигелану нарядили, как настоящую принцессу — в белое свадебное платье и фату. «Невесту» провезли по городу, показали жителям разных домов. По случаю «бракосочетания» мексиканцы устроили танцы.

Гуттьерес скрепил союз с крокодилицей церемониальным поцелуем, который отражает его любовь и преданность своей этнической группе. Празднование продлится три дня.

Согласно мексиканской легенде, два соседствующих народа враждовали, пока не был заключен брак между представителями королевских семей. В знак примирения жители Оахаки продолжают «свадьбы», но теперь уже символические.

«Для нас это ритуал, в ходе которого мы просим Мать-Землю и нашего Создателя об изобилии в урожае, рыбной ловле и всех продуктах, которые может предложить наш регион», — сказал Луис Мануэль Лопес, житель города.

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