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В Шотландии политики требуют созвать общенациональный саммит из‑за агрессивных чаек

Фото: Peter F. Wolf/Unsplash

В Шотландии политики требуют созвать общенациональный саммит из‑за агрессивных чаек, пишет The Independent,

Бывший лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс заявил, что ситуация с чайками перешла в категорию «смертельной угрозы». Коллега Тори Рейчел Гамильтон поддержала этот призыв, потребовав немедленных действий, поскольку все больше шотландцев сообщают, что птицы «напугали их, подвергли нападению и травмировали». Парламентарии предупреждают, что действовать нужно немедленно, пока не произошло трагедии.

В стране произошли многочисленные случаи нападений, включая инцидент в Аймуте, где за месяц чайки атаковали семерых детей. У одной девочки остались глубокие кровоточащие порезы на голове. The Independent отмечает, что правительство Шотландии столкнулось с критикой за бездействие в отношении этой проблемы.

Редкие чайки-моевки мешают также жить и работать населению британского города Лоустофт. Люди жалуются на запах, шум и помет от птиц, а сотрудникам магазинов приходится по два часа тратить на очистку навесов и окон.

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