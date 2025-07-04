В Шотландии политики требуют созвать общенациональный саммит из‑за агрессивных чаек

Бывший лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс заявил, что ситуация с чайками перешла в категорию «смертельной угрозы». Коллега Тори Рейчел Гамильтон поддержала этот призыв, потребовав немедленных действий, поскольку все больше шотландцев сообщают, что птицы «напугали их, подвергли нападению и травмировали». Парламентарии предупреждают, что действовать нужно немедленно, пока не произошло трагедии.