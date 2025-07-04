Археологи выяснили состав популярного в Римской империи рыбного соуса

Археологи узнали рецепт популярного в Римской империи рыбного соуса гарум. Об этом написал New Scientist.
Ученые соскоблили частицы соуса со стенок чанов, в которых их некогда готовили, и проанализировали их состав. Они выяснили, из каких видов рыбы приготавливали любимый соус римлян на территории современной Испании.
Оказалось, что преимущественно для его производства использовали европейских сардин. Кроме того, базой для соуса становились также анчоусы, скумбрии и сельдь. Состав ожидаемо зависел от региона.
Специалисты надеются в дальнейшем изучить больше образцов гарума и узнать, какие рецепты были наиболее используемыми в разных частях Римской империи.
Рыбный соус ценился за свой пикантный солоноватый вкус, который получался благодаря ферментации. Соус готовили из крови и внутренностей рыбы как в жидком виде, так и в твердом — в виде пасты под названием аллек.
Употребляли гарум и аллек по всей империи. В поваренной книге Апиция IV века он используется почти во всех рецептах, зачастую вместо соли. Гарум также применяли в медицинских целях. Впрочем, не всем римлянам рыбный соус нравился. Философ Сенека назвал его «гнилыми рыбьими потрохами».