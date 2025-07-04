Умер композитор Марк Сноу, написавший главную музыкальную тему «Секретных материалов»

Сноу вспомнил, как в 1993 году для пилота этого сериала он придумал звучный ритм, а затем добавил к ней жуткую, свистящую мелодию. Он был удивлен, когда в 1996 году трек вошла в топ-10 хитов в Англии, Ирландии, Франции и по всей Европе, сказав: «В песне не происходит ничего по-настоящему грандиозного. Она написана в ля-миноре, в ней нет пения, барабанов или гитар, и это был разгромный хит. Это довольно дико».