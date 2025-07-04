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Умер композитор Марк Сноу, написавший главную музыкальную тему «Секретных материалов»

Фото: FoundationsINTERVIEWS/Youtube

Умер 78-летний американский композитор Марк Сноу, пишет Variety.

Сноу номинировали на «Эмми» 15 раз. Он создал главную музыкальную тему «Секретных материалов» и написал музыку для других проектов, включая «Hart to Hart,» «T.J. Hooker,» «Smallville,» «The Ghost Whisperer» и «Blue Bloods».

Марк начал работать в 1970-х с написания музыки для классического оркестра, но стал одним из первых, кто перешел к полностью электронному сопровождению, работая в одиночку в своей домашней студии. Вся телевизионная музыка для «Секретных материалов» создана на его синтезаторах, сэмплерах и других инструментах.

Сноу вспомнил, как в 1993 году для пилота этого сериала он придумал звучный ритм, а затем добавил к ней жуткую, свистящую мелодию. Он был удивлен, когда в 1996 году трек вошла в топ-10 хитов в Англии, Ирландии, Франции и по всей Европе, сказав: «В песне не происходит ничего по-настоящему грандиозного. Она написана в ля-миноре, в ней нет пения, барабанов или гитар, и это был разгромный хит. Это довольно дико».

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