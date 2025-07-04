Законопроект Инстасамки о защите детей-блогеров обсудят в Общественной палате
В Белом доме проведут бой за звание чемпиона UFC
Голландский скульптор держал семью три года в изоляции, чтобы защитить от пандемии
В Ленобласти мужчина пытался убежать от полиции, но случайно сам запрыгнул на территорию отдела МВД
Американка выиграла в лотерею благодаря печенью с предсказанием
В России покажут «La grazia» Паоло Соррентино. Фильм откроет Венецианский кинофестиваль
Okko покажет «Тур де Франс» в знаковых кафе Москвы и Петербурга
В Москву вернется летняя жара
В Петербурге борются с наводнением в июле впервые за 160 лет
Аниме-фильм по «Человеку-бензопиле» получил трейлер
Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 млн лет
«Ростелеком» планирует запустить свой онлайн-магазин игр
В Москве состоялась премьера драмеди «Открытый брак. Акт второй»
Рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков в треках
В московском «ГЭС-2» стартовал фестиваль нытья «Жалкая осень»
Брэд Питт съел четыре порции фасоли и вынудил съемочную группу сбежать со съемок из‑за метеоризма
Metacritic назал лучшие сериалы первой половины 2025 года
Tyga вновь выступит в России. На этот раз в формате клаб-шоу
Жара в Японии грозит миру дефицитом чая маття
Шоу «Tiny Chef» удалось спасти после вирусного ролика с плачущим шефом
«Лило и Стич» стал самым кассовым голливудским фильмом года
Post Malone упал со сцены во время концерта в США. Он поднимал бокал за фаната
Музыкальный коллектив из Манчестера «научил» грибы играть на пианино
Лили Аллен призналась, что не помнит число своих абортов
Исследование: москвичи спят на полчаса больше остальных россиян
Мужчина из Челябинска выиграл 100 млн рублей, после того как его жене приснился сон о рыжем пауке
Эшли Бенсон, Эмили Элин Линд и Мадлен Печ снимутся в драме «Pretty Babies»
В США свинья парализовала движение на оживленной трассе

В Москве прошел кинопоказ для собак и их хозяев

Фото: Олег Корушев

На территории парка «Остров Мечты» в Москве прошел кинопоказ для собак и их хозяев. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия — сеть кинотеатров Mori Cinema и Центр изучения питания и благополучия животных.

3 июля псы посмотрели под открытым небом мультфильм «Тайная жизнь домашних животных». Перед сеансом питомцы получили наборы для комфортного кинопросмотра, в них были пледы, миски, вода, корм и лакомства.

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

«В наш летний кинотеатр постоянно поступали вопросы от зрителей о возможности приходить на сеанс с собаками. И мы решили, что проведение такого необычного киносеанса — это хорошая возможность показать гостям, что в этом месте их всегда ждут с четвероногими друзьями», — отметила директор по маркетингу Mori Cinema Екатерина Жало.

Она поделилась, что в ходе вечера состоялась также образовательная лекция про собак. «Хвостатые гости и их владельцы остались очень довольны», — добавила Жало.

Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко подчеркнула, что совместное посещение общественных мест не только радует владельцев животных, но и идет на пользу питомцам. Это развивает когнитивные способности собак.

«Разнообразие среды позволяет собаке услышать незнакомые запахи и звуки, изучить новые предметы и текстуры, что обеспечивает сенсорную нагрузку на мозг и развивает нейронные связи. Кроме того, нахождение в обществе способствует социализации животного и учит его интерпретировать сигналы внешнего мира, без страха и агрессии реагировать на разное окружение», — пояснила Онуфриенко.

Расскажите друзьям