В Москве прошел кинопоказ для собак и их хозяев

«В наш летний кинотеатр постоянно поступали вопросы от зрителей о возможности приходить на сеанс с собаками. И мы решили, что проведение такого необычного киносеанса — это хорошая возможность показать гостям, что в этом месте их всегда ждут с четвероногими друзьями», — отметила директор по маркетингу Mori Cinema Екатерина Жало.