На территории парка «Остров Мечты» в Москве прошел кинопоказ для собак и их хозяев. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия — сеть кинотеатров Mori Cinema и Центр изучения питания и благополучия животных.
3 июля псы посмотрели под открытым небом мультфильм «Тайная жизнь домашних животных». Перед сеансом питомцы получили наборы для комфортного кинопросмотра, в них были пледы, миски, вода, корм и лакомства.
«В наш летний кинотеатр постоянно поступали вопросы от зрителей о возможности приходить на сеанс с собаками. И мы решили, что проведение такого необычного киносеанса — это хорошая возможность показать гостям, что в этом месте их всегда ждут с четвероногими друзьями», — отметила директор по маркетингу Mori Cinema Екатерина Жало.
Она поделилась, что в ходе вечера состоялась также образовательная лекция про собак. «Хвостатые гости и их владельцы остались очень довольны», — добавила Жало.
Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко подчеркнула, что совместное посещение общественных мест не только радует владельцев животных, но и идет на пользу питомцам. Это развивает когнитивные способности собак.
«Разнообразие среды позволяет собаке услышать незнакомые запахи и звуки, изучить новые предметы и текстуры, что обеспечивает сенсорную нагрузку на мозг и развивает нейронные связи. Кроме того, нахождение в обществе способствует социализации животного и учит его интерпретировать сигналы внешнего мира, без страха и агрессии реагировать на разное окружение», — пояснила Онуфриенко.