В Белом доме проведут бой за звание чемпиона UFC

В 2026 году в Белом доме состоится бой по смешанным единоборствам, рассказал президент Дональд Трамп. Об этом пишет Variety.
Мероприятие проведут в честь 250-летия подписания Декларации независимости США. «Мы собираемся провести бой UFC — только подумайте — на территории Белого дома. У нас там много места», — заявил Трамп на митинге в штате Айова. Он предположил, что UFC построит октагон где‑нибудь на территории.
Мероприятие UFC будет «чемпионским боем с участием примерно 20-25 000 человек». Представитель UFC подтвердил Variety, что компания планирует провести такой турнир. Дополнительные подробности будут сообщены позднее.
Генеральный директор UFC Дана Уайт — известный сторонник и друг Трампа. Сам Трамп за последнее время посетил множество мероприятий UFC. «У нас с ним невероятные отношения на протяжении многих лет. Знаете, когда мы впервые купили [UFC], о UFC было такое дурное мнение, что нас даже не хотели видеть на площадках. Он обратился к нам, заключил сделку, пришел на первый бой и остается до последнего», — сказал Уайт в интервью Variety в прошлом году.