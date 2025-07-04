В Белом доме проведут бой за звание чемпиона UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт — известный сторонник и друг Трампа. Сам Трамп за последнее время посетил множество мероприятий UFC. «У нас с ним невероятные отношения на протяжении многих лет. Знаете, когда мы впервые купили [UFC], о UFC было такое дурное мнение, что нас даже не хотели видеть на площадках. Он обратился к нам, заключил сделку, пришел на первый бой и остается до последнего», — сказал Уайт в интервью Variety в прошлом году.