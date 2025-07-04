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Голландский скульптор держал семью три года в изоляции, чтобы защитить от пандемии

Фото: Andrea Giardini/Unsplash

Скульптор из Нидерландов в течение трех лет держал своих детей в изоляции, якобы чтобы «защитить их» от пандемии. Об этом написал Metro.

54-летний мужчина и его 38-летняя жена переехали на отдаленную ферму в Италии, чтобы спастись от коронавируса. Пара буквально превратила дом в бункер и, по их мнению, жила там самодостаточной и счастливой жизнью.

Однако власти Италии с этим не согласны. Когда они обнаружили детей на ферме в предместье Турина, те были грязными и практически не разговаривали. Кроме того, они носили подгузники, хотя Райану было уже шесть лет, в Нохе — девять.

Родители не зарегистрировали девочку и мальчика ни в органах здравоохранения, ни в местной школе. Об их существовании даже не догадывались жители близлежащей деревни Лауриано, где обитают 1400 человек.

Недавно матери семейства пришлось покинуть свое укрытие, чтобы отправиться на лечение в Нидерланды. В ее отсутствии правда о изолировавшейся от всего мира семье и всплыла наружу.

Карабинеры обходили район из‑за наводнения, которое случилось в апреле. Они должны были предупредить всех в округе о необходимости эвакуации. Обнаружив детей, полицейские передали их под опеку государственных органов.

Отец Райана и Нохи не согласен с этим решением. Он заявил, что обеспечивал семью всем необходимым, обучал детей и заботился о них. «Я считаю себя хорошим отцом. А моя жена считает себя хорошей матерью», — подчеркнул мужчина.

«У них много игрушек, у каждого свой ноутбук, много музыкальных инструментов и собственное лыжное снаряжение. Они катаются на пони в конюшнях и проводят много времени на открытом воздухе в ресторанах и музеях», — сказал голландец.

Он подчеркнул, что Райан и Ноха умеют читать и часто катаются на лыжах. Впрочем, итальянские власти посчитали, что Райан и Ноха не способны ни читать, ни писать. Ко всему прочему их мать не проявляла к ним интереса и часто отсутствовала дома.

«Имеются факты, свидетельствующие о том, что несовершеннолетние лишены адекватной помощи со стороны родителей или родственников, которые обязаны ее оказывать», — заключил суд Турина.

Чтобы разобраться в ситуации, мэр Мара Бакколла лично встретилась со скульптором. Чиновница описала мужчину как «очень замкнутого» и не говорящего по-итальянски. «Это очень деликатный вопрос», — прокомментировала она, выразив надежду, что дети «наконец смогут насти баланс и получить доступ к жизни, достойной этого слова».

Пока неясно, будут ли приняты властями какие‑либо меры в отношении отца Райана и Нохи и их матери.

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