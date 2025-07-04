Генри Кэвилл не захотел давать советы новому исполнителю роли Супермена

Дэвид остался доволен общением с коллегами. «На самом деле они просто подбадривают меня и дают понять: „Получай от этого удовольствие“. Они были очень воодушевлены, и у нас состоялся прекрасный контакт, я очень хочу однажды встретиться с ними. Будет здорово, если мы сможем собраться все вместе в одной комнате», — сказал актер.