Генри Кэвилл не захотел давать советы новому исполнителю роли Супермена

Актер Дэвид Коренсвет, играющий Супермена в новом фильме Джеймса Ганна, не смог получить наставлениях двух предыдущих исполнителей этой роли — Генри Кэвилла и Тайлера Хэклина. Об этом пишет Screen Rant.
«Мне посчастливилось обменяться письмами с Тайлером Хохлином и Генри Кавиллом — двумя парнями, которые играли Супермена до меня. Интересно, что оба они сказали: „Я не собираюсь давать тебе никаких советов“. Я думаю, что это очень в духе Супермена. Супермен не дает советы и не диктует, какими должны быть другие люди», — рассказал Коренсвет.
Дэвид остался доволен общением с коллегами. «На самом деле они просто подбадривают меня и дают понять: „Получай от этого удовольствие“. Они были очень воодушевлены, и у нас состоялся прекрасный контакт, я очень хочу однажды встретиться с ними. Будет здорово, если мы сможем собраться все вместе в одной комнате», — сказал актер.
Дэвид Коренсвет недавно также рассказывал, что пережил приступ клаустрофобии в костюме Супермена в грядущем фильме DCU. «Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В фильме супергерой столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым, а его верным помощником впервые на экране станет суперпес Крипто.
Роль Лоис Лейн досталась Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»), а Лекса Лютора — Николасу Холту («Меню»). С ними в актерском составе — Скайлер Гисондо («Лакричная пицца»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул») и Энтони Карриган («Барри»).