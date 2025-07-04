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В Ленобласти мужчина пытался убежать от полиции, но случайно сам запрыгнул на территорию отдела МВД

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Преступник, укравший телефон у прохожего, попытался убежать от полиции, перелез через забор и оказался на территории отдела МВД города Кудрово Ленинградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Инцидент произошел в городе Кудрово. На улице к мужчине подошел неизвестный, вооруженный ножом, и вырвал из рук мобильный телефон. На место преступления прибыли полицейские, которые пытались догнать преступника. «Разбой имел курьезный финал. Злоумышленник так усердно пытался скрыться от правосудия, что сам прибежал в полицию», — написала Волк.

Мужчина во время побега перепрыгнул через забор, который ограждал территорию отдела полиции. Правоохранители задержали вора на крыльце здания. У него изъяли холодное оружие и смартфон.

В мае в Ленобласти арестовали француза, приплывшего в Россию на сапборде.Европеец рассказал о желании переехать в Россию на постоянное место жительства. По словам иностранца, он «дедуктивным методом» выяснил, что его мать, которую он считает приемной, родом из России, и захотел найти ее родственников.

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