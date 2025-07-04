В Ленобласти мужчина пытался убежать от полиции, но случайно сам запрыгнул на территорию отдела МВД

В мае в Ленобласти арестовали француза, приплывшего в Россию на сапборде.Европеец рассказал о желании переехать в Россию на постоянное место жительства. По словам иностранца, он «дедуктивным методом» выяснил, что его мать, которую он считает приемной, родом из России, и захотел найти ее родственников.