Американка выиграла в лотерею благодаря печенью с предсказанием

Жительница американского штата Кентукки Кэти Бейли выиграла в лотерею 50 тыс. долларов благодаря печенью с предсказанием. Об этом написал портал UPI.
Женщина приобрела лотерейный билет за 5 долларов и сделала ставку на цифры, которые увидела на упаковке с печеньем дочери. Номера оказались счастливыми — и принесли Кэти выигрыш.
«Я сидела за ноутбуком, когда увидела большое уведомление о победителе, а затем сумму в 50 тыс. долларов. Это было слишком сложно переварить, и мне пришлось дважды проверить, чтобы убедиться, что мне не мерещится что‑то нереальное», — поделилась Бейли.
Американка поделилась, что победа в лотерее пришлась очень вовремя, поскольку ее муж выходит на пенсию в декабре. Теперь у пары будут дополнительные деньги на достойную старость.
«Мы уже позаботились о нашем доме, фургоне и грузовике, так что это будет просто приятным дополнением к нашим сбережениям», — отметила Кэти.