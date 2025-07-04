Американка выиграла в лотерею благодаря печенью с предсказанием

«Я сидела за ноутбуком, когда увидела большое уведомление о победителе, а затем сумму в 50 тыс. долларов. Это было слишком сложно переварить, и мне пришлось дважды проверить, чтобы убедиться, что мне не мерещится что‑то нереальное», — поделилась Бейли.