Законопроект Инстасамки о защите детей-блогеров обсудят в Общественной палате

Инстасамка приехала в общественную палату, чтобы обсудить свои инициативы по защите детей в интернете. Видео с певицей у здания палаты опубликовал телеграм-канал Mash, который назвал Инстасамку «теперь уже общественным деятелем».
Артистка не уточнила, в чем суть ее законотворческих инициатив, отметив лишь, что ей «надоело смотреть на блогеров, которые зарабатывают на своих детях». Под последними она, в частности, имеет ввиду семью Кукояк, которые, по мнению певицы, эксплуатируют несовершеннолетнюю дочь. Инстасамка пообещала, что им «осталось совсем недолго беспредельничать».
Автор песни «За деньги да» возмущена, что такие блогеры «покупают себе Porche» и дорогие ювелирные украшения: «Я понимаю, что не могу на это больше смотреть и перехожу к действиям».
При этом Инстасамка не знает, как именно : «Сегодня будем обсуждать создание законов. Я думаю, что это только начальная встреча. Все еще впереди, поэтому я четко не знаю, что будет происходить и в какое в ближайшее время будут приняты эти законы. Но сегодня у нас первое заседание, будем обсуждать, будем решать, что делать».
Впервые предложение Инстасамки принять закон, регулирующий деятельность детей-блогеров, прозвучало в подкасте «Это медиафутбол, бро!», который вышел в конце мая. Тогда артистка заявила, что собирается выходить на связь с депутатами.
Помимо продолжительного конфликта с Кукояками (о котором мы подробно писали в прошлом июне), недавно Инстасамка решила устроить еще один биф. Она обвинила Дору и Мэйби Бэйби в пропаганде запрещенных организаций, «внешнем виде птицы» и негативном влиянии на молодежь. Конфликт с Мэйби Бэйби у поп-исполнительницы тянется с 2022 года, его подробная хронология ― здесь.
В июле прошлого года Инстасамка дала большое интервью «Афише Daily». В нем певица рассказала о новом векторе творчества (про семейные ценности), объяснила, почему ее не пугает цензура и сколько ей нужно денег на комфортную жизнь.