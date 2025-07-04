Законопроект Инстасамки о защите детей-блогеров обсудят в Общественной палате

При этом Инстасамка не знает, как именно : «Сегодня будем обсуждать создание законов. Я думаю, что это только начальная встреча. Все еще впереди, поэтому я четко не знаю, что будет происходить и в какое в ближайшее время будут приняты эти законы. Но сегодня у нас первое заседание, будем обсуждать, будем решать, что делать».