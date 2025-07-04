В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) и здесь же создал в 1987 году свой первый профессиональный фильм ― «Раньше было другое время». Это малобюджетная картина снята в свердловском кафе «Старая крепость» во время учебы Балабанова на Высших курсах сценаристов и режиссеров.