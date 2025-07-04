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В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Фото: Алина Шешеня/екатеринбург.рф

Администрация Екатеринбурга на заседании комиссии по топонимике решила присвоить новой улице имя режиссера Алексея Балабанова. Об этом говорится на сайте городской мэрии

Улица Алексея Балабанова появится в микрорайоне «Академический ― 2», рядом с еще одной, названной в честь другого уральского режиссера, ― Ярополка Лапшина. Строительство новой улицы начнется вскоре.

Балабанову также установят в Екатеринбурге памятник. Он расположится у Дворца молодежи, неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.

Проект скульптуры выбрали на конкурсе, на котором 47 авторов представили 58 работ. Победителем признали Мейрама Баймуханова. В его скульптуре Балабанов будет изображен сидящим в пустом вагоне трамвая. Открытие памятника намечено на май 2026 года.

Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) и здесь же создал в 1987 году свой первый профессиональный фильм ― «Раньше было другое время». Это малобюджетная картина снята в свердловском кафе «Старая крепость» во время учебы Балабанова на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

С 1990 года Балабанов жил и работал в Ленинграде (ныне Петербург), где вместе продюсером Сергеем Сельяновым учредил кинокомпанию «СТВ». Среди самых известных фильмов Балабанова ― «Брат» и «Брат 2», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар» и «Я тоже хочу».

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