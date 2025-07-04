В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Администрация Екатеринбурга на заседании комиссии по топонимике решила присвоить новой улице имя режиссера Алексея Балабанова. Об этом говорится на сайте городской мэрии
Улица Алексея Балабанова появится в микрорайоне «Академический ― 2», рядом с еще одной, названной в честь другого уральского режиссера, ― Ярополка Лапшина. Строительство новой улицы начнется вскоре.
Балабанову также установят в Екатеринбурге памятник. Он расположится у Дворца молодежи, неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.
Проект скульптуры выбрали на конкурсе, на котором 47 авторов представили 58 работ. Победителем признали Мейрама Баймуханова. В его скульптуре Балабанов будет изображен сидящим в пустом вагоне трамвая. Открытие памятника намечено на май 2026 года.
Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) и здесь же создал в 1987 году свой первый профессиональный фильм ― «Раньше было другое время». Это малобюджетная картина снята в свердловском кафе «Старая крепость» во время учебы Балабанова на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
С 1990 года Балабанов жил и работал в Ленинграде (ныне Петербург), где вместе продюсером Сергеем Сельяновым учредил кинокомпанию «СТВ». Среди самых известных фильмов Балабанова ― «Брат» и «Брат 2», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар» и «Я тоже хочу».