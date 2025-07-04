Okko покажет «Тур де Франс» в знаковых кафе Москвы и Петербурга

«Велоспорт — это один из самых зрелищных и благородных видов спорта с богатой историей и уникальной эстетикой. В Okko мы верим в его потенциал, как верим и в велосообщество — вдумчивую активную аудиторию, которая ценит качество и глубину погружения. Наша цель — сделать Okko домом велоспорта в России: не просто площадкой для трансляций, а точкой притяжения для поклонников, местом для общения, знаний и совместного переживания легендарных гонок», — сказал Борис Корягин, директор по развитию Okko.