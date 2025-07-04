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Okko покажет «Тур де Франс» в знаковых кафе Москвы и Петербурга

Фото: Howard Bouchevereau/Unsplash

Okko будет показывать «Тур де Франс» в знаковых кафе Москвы и Санкт-Петербурга.

Любители велоспорта смогут смотреть трансляции всех этапов главной гонки мира в московском кафе Rébellion и петербургской кофейне «Старт».
Первый показ стартует 5 июля в 14:00 в Rébellion The Palace of Youth на Фрунзенской набережной. Гости смогут посмотреть «Тур де Франс» с комментарием двукратного чемпиона России по велоспорту Евгения Тихонина. В Rébellion Clubhouse на Петровском бульваре и в петербургской кофейне «Старт» трансляции Okko пройдут с комментариями Отара Мамучашвили и Николая Саприна.

Okko в 2025 году купила права сроком на 6 лет на показ всех ключевых велособытий: от «Тур де Франс» и «Вуэльты» до «Париж-Рубе» и «Критериум Дофине». Компания планирует инвестировать в велокомьюнити и популяризовать велоспорт. Она будет выступать спонсором коферайдов, организовывать челленджи с розыгрышами призов, а также оказывать информационную поддержку велосипедным инициативам. За новостями и планами можно следить в телеграм-канале Okko, посвященном велокультуре:

«Велоспорт — это один из самых зрелищных и благородных видов спорта с богатой историей и уникальной эстетикой. В Okko мы верим в его потенциал, как верим и в велосообщество — вдумчивую активную аудиторию, которая ценит качество и глубину погружения. Наша цель — сделать Okko домом велоспорта в России: не просто площадкой для трансляций, а точкой притяжения для поклонников, местом для общения, знаний и совместного переживания легендарных гонок», — сказал Борис Корягин, директор по развитию Okko.

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