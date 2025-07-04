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В России покажут «La Grazia!» Паоло Соррентино. Фильм откроет Венецианский кинофестиваль

Фото: A-One

A-One выпустят в российский прокат новый фильм Паоло Соррентино «La Grazia!». Дата премьеры пока не называется.

Ранее кинокомпания показывала в России и другие работы режиссера: «Великую красоту», «Молодость», «Лоро». Премьера «La Grazia!» состоится на открытии Венецианского кинофестиваля.

Сюжет ленты рассказывает историю любви в живописных пейзажах Италии. Главные роли исполнил Тони Сервилло.

Он наиболее известен международной публике по запоминающейся роли римского писателя и светского льва Джепа Гамбарделлы, который отправляется в дантовское путешествие среди гротескного блеска Вечного города в фильме «Великая красота», получившем в 2014 году «Оскар» как лучший международный фильм.

Неаполитанский актер снялся в семи из десяти полнометражных фильмах Соррентино, начиная с его дебюта «One Man Up», в котором Сервилло сыграл стареющего певца, страдающего кокаиновой зависимостью.

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