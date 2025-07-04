В России покажут «La Grazia!» Паоло Соррентино. Фильм откроет Венецианский кинофестиваль

A-One выпустят в российский прокат новый фильм Паоло Соррентино «La Grazia!». Дата премьеры пока не называется.
Ранее кинокомпания показывала в России и другие работы режиссера: «Великую красоту», «Молодость», «Лоро». Премьера «La Grazia!» состоится на открытии Венецианского кинофестиваля.
Сюжет ленты рассказывает историю любви в живописных пейзажах Италии. Главные роли исполнил Тони Сервилло.
Он наиболее известен международной публике по запоминающейся роли римского писателя и светского льва Джепа Гамбарделлы, который отправляется в дантовское путешествие среди гротескного блеска Вечного города в фильме «Великая красота», получившем в 2014 году «Оскар» как лучший международный фильм.
Неаполитанский актер снялся в семи из десяти полнометражных фильмах Соррентино, начиная с его дебюта «One Man Up», в котором Сервилло сыграл стареющего певца, страдающего кокаиновой зависимостью.