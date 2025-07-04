В России покажут «La Grazia!» Паоло Соррентино. Фильм откроет Венецианский кинофестиваль

Он наиболее известен международной публике по запоминающейся роли римского писателя и светского льва Джепа Гамбарделлы, который отправляется в дантовское путешествие среди гротескного блеска Вечного города в фильме «Великая красота», получившем в 2014 году «Оскар» как лучший международный фильм.