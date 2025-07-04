Аниме-фильм по «Человеку-бензопиле» получил трейлер

Студия MAPPA представила трейлер фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ». Японская премьера анимационной картины состоится 19 сентября, а в западном прокате она стартует 29 октября.
Грядущая лента станет прямым продолжением первой части аниме-сериала, которая вышла в конце 2022 года. Главный герой Дэндзи сталкивается с романтическим кризисом ― он колеблется между чувствами к Маккиме и таинственной девушкой Рэдзэ, работающей в кофейне. Со временем он поймет, что она совсем не та, кем хочет казаться Дэндзи.
Режиссером выступил Тацуя Есихара, работавший над аниме-сериалами «Черный клевер» и «Меч и жезл Вистории», а также приложивший руку к первому сезону многосерийного «Человека-бензопилы».
«В то время как сериал выбирал медленный и выверенный ритм, фильм идет в противоположную сторону и делает ставку на масштаб, динамику и зрелищность. Режиссер Тацуя Есихара, известный экшен-проектами, полностью раскрывает этот потенциал — сцены боя выглядят великолепно», ― считает Screen Rant.
Как сериал, так и полнометражная картина по «Человеку-бензопиле» ― экранизация одноименной манги Тацуки Фудзимото. Первый сезон аниме-сериала выходил с 11 октября по 27 декабря 2022 года. Несмотря на его популярность, официально пока не сообщалось о продлении проекта на второй сезон.