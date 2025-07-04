Аниме-фильм по «Человеку-бензопиле» получил трейлер

Metacritic назал лучшие сериалы первой половины 2025 года
Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 млн лет
«Ростелеком» планирует запустить свой онлайн-магазин игр
В Москве состоялась премьера драмеди «Открытый брак. Акт второй»
Рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков в треках
В московском «ГЭС-2» стартовал фестиваль нытья «Жалкая осень»
Брэд Питт съел четыре порции фасоли и вынудил съемочную группу сбежать со съемок из‑за метеоризма
Tyga вновь выступит в России. На этот раз в формате клаб-шоу
Жара в Японии грозит миру дефицитом чая маття
Шоу «Tiny Chef» удалось спасти после вирусного ролика с плачущим шефом
«Лило и Стич» стал самым кассовым голливудским фильмом года
Post Malone упал со сцены во время концерта в США. Он поднимал бокал за фаната
Музыкальный коллектив из Манчестера «научил» грибы играть на пианино
Лили Аллен призналась, что не помнит число своих абортов
Исследование: москвичи спят на полчаса больше остальных россиян
Мужчина из Челябинска выиграл 100 млн рублей, после того как его жене приснился сон о рыжем пауке
Эшли Бенсон, Эмили Элин Линд и Мадлен Печ снимутся в драме «Pretty Babies»
В США свинья парализовала движение на оживленной трассе
Ученые разработали психоделический назальный спрей для лечения депрессии
Шарлиз Терон объяснила, почему не называет имя режиссера, который ее домогался
Рузиль Минекаев сыграет главную роль в экранизации поэмы «Руслан и Людмила»
Трех бывших топ-менеджеров Ubisoft приговорили к условному сроку за домогательства на работе
Тим Бертон работает над новым анимационным фильмом
Эмодзи улучшают эмоциональную связь в переписке
77-летняя американка купила каюту на корабле, чтобы провести пенсию в путешествиях
«Простая случайность» Джафара Панахи выйдет в России. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь»
GONE.Fludd выпустит альбом нейроремиксов
Индиец одновременно устроился в несколько ИИ-стартапов, ничего не делая ни в одном из них

Аниме-фильм по «Человеку-бензопиле» получил трейлер

Иллюстрация: MAPPA

Студия MAPPA представила трейлер фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ». Японская премьера анимационной картины состоится 19 сентября, а в западном прокате она стартует 29 октября.

Грядущая лента станет прямым продолжением первой части аниме-сериала, которая вышла в конце 2022 года. Главный герой Дэндзи сталкивается с романтическим кризисом ― он колеблется между чувствами к Маккиме и таинственной девушкой Рэдзэ, работающей в кофейне. Со временем он поймет, что она совсем не та, кем хочет казаться Дэндзи.

Видео: MAPPA Channel/YouTube

Режиссером выступил Тацуя Есихара, работавший над аниме-сериалами «Черный клевер» и «Меч и жезл Вистории», а также приложивший руку к первому сезону многосерийного «Человека-бензопилы».

«В то время как сериал выбирал медленный и выверенный ритм, фильм идет в противоположную сторону и делает ставку на масштаб, динамику и зрелищность. Режиссер Тацуя Есихара, известный экшен-проектами, полностью раскрывает этот потенциал — сцены боя выглядят великолепно», ― считает Screen Rant.

Как сериал, так и полнометражная картина по «Человеку-бензопиле» ― экранизация одноименной манги Тацуки Фудзимото. Первый сезон аниме-сериала выходил с 11 октября по 27 декабря 2022 года. Несмотря на его популярность, официально пока не сообщалось о продлении проекта на второй сезон.

Расскажите друзьям