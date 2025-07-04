Аниме-фильм по «Человеку-бензопиле» получил трейлер

Грядущая лента станет прямым продолжением первой части аниме-сериала, которая вышла в конце 2022 года. Главный герой Дэндзи сталкивается с романтическим кризисом ― он колеблется между чувствами к Маккиме и таинственной девушкой Рэдзэ, работающей в кофейне. Со временем он поймет, что она совсем не та, кем хочет казаться Дэндзи.