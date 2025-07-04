В Петербурге борются с наводнением в июле впервые за 160 лет

Вода подобралась к сцене VK Fest, который должен начаться 5 июля. По словам организаторов, застройка VK Fest продолжается в штатном режиме. «У нас большая команда профессионалов, которая много лет рассчитывает конструкции для монтажа на песке. К завтрашнему дню фестиваль будет готов, и сцене ничего не угрожает», — сказали они.