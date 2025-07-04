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В Петербурге борются с наводнением в июле впервые за 160 лет

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Июльское наводнение пришло в Петербурге впервые за 160 лет, пишет «Фонтанка».

Причиной стал сильный западный ветер до 20–25 м/с, который сохранится до ночи 5 июля. Уровень воды на дамбе поднялся выше 180 сантиметров, ее закрыли. Вода в Неве повысилась до 95 см, река в городе разливается из берегов.

Видео: @dambaspb
Видео: «Фонтанка»

Ветер сорвал часть крыши на улице Моисеенко. Как минимум два человека пострадали от падения деревьев. Их госпитализировали. В центре города подтопило спуски к воде. Из‑за непогоды на некоторых улицах осложнено движение. «Желтый» уровень погодной опасности продлен до субботы.

Вода подобралась к сцене VK Fest, который должен начаться 5 июля. По словам организаторов, застройка VK Fest продолжается в штатном режиме. «У нас большая команда профессионалов, которая много лет рассчитывает конструкции для монтажа на песке. К завтрашнему дню фестиваль будет готов, и сцене ничего не угрожает», — сказали они.

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