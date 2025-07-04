В Москву вернется летняя жара

С понедельника в Московском регионе ожидается потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в начале недели температура воздуха в ночные часы составит +10 — 15 градусов Цельсия, а днем поднимется до +24 — 26. Во вторник станет еще теплее: ночью будет от +13 до +18 градусов, в центре города — до +20, а днем воздух прогреется до +25 — 30.
В понедельник температура будет близка к климатической норме, а во вторник и среду превысит ее на 1–2 градуса, отметил синоптик. Вильфанд подчеркнул, что конец июня и начало июля в этом году запомнились непривычно прохладной погодой, которая больше соответствовала майским значениям. Однако синоптик добавил, что впереди москвичей ждут как периоды жары, так и временные похолодания — типичное лето с переменчивой погодой.
На текущей неделе в Москве прошли сильные и продолжительные дожди. Причиной стал североатлантический циклон «Корнелиус», который всего за сутки преодолел около тысячи километров, двигаясь к юго-востоку.