В Москву вернется летняя жара

В понедельник температура будет близка к климатической норме, а во вторник и среду превысит ее на 1–2 градуса, отметил синоптик. Вильфанд подчеркнул, что конец июня и начало июля в этом году запомнились непривычно прохладной погодой, которая больше соответствовала майским значениям. Однако синоптик добавил, что впереди москвичей ждут как периоды жары, так и временные похолодания — типичное лето с переменчивой погодой.