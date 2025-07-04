Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 млн лет. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
Это поможет узнать, как на континенте развивался климат. «Мы сейчас думаем про работы в рамках программы по добыче древнего льда рядом со станцией Восток на водоразделе „Купол Б“. Думаю, что там может быть лед даже немного древнее. Эта находка и то, что мы сделаем там, даст уникальные данные о Центральной Антарктиде, о том, как там развивался климат за последние 1-1,5 миллиона лет», — сказал Макаров.
В феврале 2024 года российские ученые извлекли из глубин ледника Антарктиды уникальные образцы древнего льда возрастом около 1,2 млн лет с минеральными включениями. Их подняли с глубины около 3600 метров. Первое и самое большое включение было замечено на глубине около 3540 метров. Его размер — 6 сантиметров в вытянутом сечении и 3 сантиметра в поперечном сечении, цвет — от темно-зеленого до светло-зеленого.
Недавно гигантский айсберг А23а, размеры которого сравнимы с площадью Москвы, сошел с мели у берегов Антарктиды и вновь начал дрейфовать в Южном океане. Площадь айсберга сейчас составляет 2730 квадратных километров.