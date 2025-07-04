Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 млн лет

Metacritic назал лучшие сериалы первой половины 2025 года
«Ростелеком» планирует запустить свой онлайн-магазин игр
В Москве состоялась премьера драмеди «Открытый брак. Акт второй»
Рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков в треках
В московском «ГЭС-2» стартовал фестиваль нытья «Жалкая осень»
Брэд Питт съел четыре порции фасоли и вынудил съемочную группу сбежать со съемок из‑за метеоризма
Tyga вновь выступит в России. На этот раз в формате клаб-шоу
Жара в Японии грозит миру дефицитом чая маття
Шоу «Tiny Chef» удалось спасти после вирусного ролика с плачущим шефом
«Лило и Стич» стал самым кассовым голливудским фильмом года
Post Malone упал со сцены во время концерта в США. Он поднимал бокал за фаната
Музыкальный коллектив из Манчестера «научил» грибы играть на пианино
Лили Аллен призналась, что не помнит число своих абортов
Исследование: москвичи спят на полчаса больше остальных россиян
Мужчина из Челябинска выиграл 100 млн рублей, после того как его жене приснился сон о рыжем пауке
Эшли Бенсон, Эмили Элин Линд и Мадлен Печ снимутся в драме «Pretty Babies»
В США свинья парализовала движение на оживленной трассе
Ученые разработали психоделический назальный спрей для лечения депрессии
Шарлиз Терон объяснила, почему не называет имя режиссера, который ее домогался
Рузиль Минекаев сыграет главную роль в экранизации поэмы «Руслан и Людмила»
Трех бывших топ-менеджеров Ubisoft приговорили к условному сроку за домогательства на работе
Тим Бертон работает над новым анимационным фильмом
Эмодзи улучшают эмоциональную связь в переписке
77-летняя американка купила каюту на корабле, чтобы провести пенсию в путешествиях
«Простая случайность» Джафара Панахи выйдет в России. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь»
GONE.Fludd выпустит альбом нейроремиксов
Индиец одновременно устроился в несколько ИИ-стартапов, ничего не делая ни в одном из них
Деми Мур, Тимоте Шаламе и Майли Сайрус получат звезды на Аллее Славы в Лос-Анджелесе

Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 млн лет

Фото: Torsten Dederichs/Unsplash

Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 млн лет. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Это поможет узнать, как на континенте развивался климат. «Мы сейчас думаем про работы в рамках программы по добыче древнего льда рядом со станцией Восток на водоразделе „Купол Б“. Думаю, что там может быть лед даже немного древнее. Эта находка и то, что мы сделаем там, даст уникальные данные о Центральной Антарктиде, о том, как там развивался климат за последние 1-1,5 миллиона лет», — сказал Макаров.

В феврале 2024 года российские ученые извлекли из глубин ледника Антарктиды уникальные образцы древнего льда возрастом около 1,2 млн лет с минеральными включениями. Их подняли с глубины около 3600 метров. Первое и самое большое включение было замечено на глубине около 3540 метров. Его размер — 6 сантиметров в вытянутом сечении и 3 сантиметра в поперечном сечении, цвет — от темно-зеленого до светло-зеленого.

Недавно гигантский айсберг А23а, размеры которого сравнимы с площадью Москвы, сошел с мели у берегов Антарктиды и вновь начал дрейфовать в Южном океане. Площадь айсберга сейчас составляет 2730 квадратных километров.

Расскажите друзьям