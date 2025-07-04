Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 млн лет

Это поможет узнать, как на континенте развивался климат. «Мы сейчас думаем про работы в рамках программы по добыче древнего льда рядом со станцией Восток на водоразделе „Купол Б“. Думаю, что там может быть лед даже немного древнее. Эта находка и то, что мы сделаем там, даст уникальные данные о Центральной Антарктиде, о том, как там развивался климат за последние 1-1,5 миллиона лет», — сказал Макаров.