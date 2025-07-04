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«Ростелеком» планирует запустить свой онлайн-магазин игр

Фото: Ella Don/Unsplash

«Ростелеком» снова планирует запустить собственный онлайн-магазин игр. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на игровом рынке.

По данным издания, сервис будет ориентирован на проекты российских студий и сможет в будущем интегрироваться с отечественной игровой консолью, которую сейчас разрабатывает компания Fplus.

Источники отметили, что часть игр уже адаптируется под российскую операционную систему «Аврора», на которой будут работать в том числе планшеты, продающиеся в рознице.

«Коммерсант» пишет, что фактически «Ростелеком» хочет создать собственную площадку, аналогичную VK Play, хотя эксперты отмечают, что до уровня зарубежных сервисов новому проекту еще далеко. В частности, «Авроре» пока не хватает современных графических движков для сложных релизов.

«Ростелеком» уже запускал подобные проекты: с 2019 года работает платформа «Игровой маркет» с пополнением счетов в популярных онлайн-играх. Еще раньше компания развивала собственную игровую платформу. Тогда в нее вложили около 14 млн рублей и рассматривали идею полноценной экосистемы с серверами для стриминга игр.

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