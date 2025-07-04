В Москве состоялась премьера драмеди «Открытый брак. Акт второй»

3 июля в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера драмеди «Открытый брак. Акт Второй».
Первые эпизоды проекта представила творческая команда во главе режиссером-постановщиком и автором сценария Анной Курбатовой, генеральным директором кинокомпании «Марс медиа» Юлией Ивановой и продюсером Михаилом Курбатовым.
Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии и российские знаменитости: Елена Ханга, режиссеры Александр Баршак, Ника Яковлева, актрисы Екатерина Стеблина, Софья Реснянская, певец IVAN, блогер Андрей Савочкин и многие другие.
Продолжение драмеди расскажет абсолютно новую, независимую историю с обновленным актерским составом, во главе с Павлом Деревянко, Юлией Александровой, Равшаной Курковой, Артемом Ткаченко и Екатериной Вилковой. Премьера сериала состоится 10 июля эксклюзивно в Okko.
По сюжету Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака узнают об изменах друг друга. Но в отличие от героев первого сезона, они не готовы идти на примирение. Ситуацию осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), которая оказывается беременной. В результате возникает чат под названием «Открытая семья», в котором оказываются все участники событий.
Фото: пресс-служба Okko
Фото: пресс-служба Okko
Фото: пресс-служба Okko
Фото: пресс-служба Okko