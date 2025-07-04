В московском «ГЭС-2» стартовал фестиваль нытья «Жалкая осень»

В московском Доме культуры «ГЭС-2» с 4 по 20 июля пройдет фестиваль «Жалкая осень». Участникам феста предлагают публично пережить стигматизируемые обществом эмоции ― нытье и жалость. Организаторы надеются превратить жалость в объединяющий фактор, повод для знакомства, игры или обсуждения.
Программа состоит из трех тематических блоков: «Жаль тебя», «Жаль это» и «Жаль себя». Первый блок включает в себя «Купе жалости» — это встречи трех незнакомых людей друг с другом и с одним из специалистов: журналистом, психологом, актрисой, профессиональным туристом или даже поэтом и травматологом в одном лице. В импровизированном купе, которое везет ниоткуда в никуда, участники смогут узнать у мастера его опыт и метод сожаления.
Продолжит блок турнир нытиков, где нужно жаловаться в произвольной форме и на заданную тему. Финалистов наградят утешительными подарками. Финалом блока станет «Сеанс одновременной жалости», на котором команда экспертов попробует разобрать горести двух выбранных кураторами экстражалобщиков.
Блок «Жаль тебя» включает «Жалкие свидания» в унылой атмосфере и телесную практику «Жалей меня». В ходе блока «Жаль это» проведут псевдосвоп, на котором любой желающий сможет представить вещь, с которой не может расстаться. Судья и другие присутствующие проголосуют, сохранить предмет, передать в новые руки или уничтожить одним из изощренных способов.
Программу составили кураторы Максим Зайцев, Галина Луппо, Варя Чучалина и продюсер Ольга Королева. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
На вопрос, почему фестиваль «Жалкая осень» проходит посреди лета, организаторы отвечают: «А почему нет? Вещи не всегда происходят так, как требует формальная логика. Осень может наступить в июле, летнее настроение часто возникает весной, на работе мы мечтаем об отпуске, а в отпуске думаем о работе. Возможно, полностью почувствовать осень можно, только когда она еще не наступила. Особенно если правильно выбрать тему».