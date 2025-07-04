В московском «ГЭС-2» стартовал фестиваль нытья «Жалкая осень»

На вопрос, почему фестиваль «Жалкая осень» проходит посреди лета, организаторы отвечают: «А почему нет? Вещи не всегда происходят так, как требует формальная логика. Осень может наступить в июле, летнее настроение часто возникает весной, на работе мы мечтаем об отпуске, а в отпуске думаем о работе. Возможно, полностью почувствовать осень можно, только когда она еще не наступила. Особенно если правильно выбрать тему».