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Рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков в треках

Фото: @budaog

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера OG Buda (Григория Ляхова) на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков по части 1.1 стать 6.13 КоАП. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным «Осторожно, новости», дело завели из‑за четырех песен музыканта: «На кортах», «Собака», «Грусть» и «Дзагоев». Адвокат OG Buda просил прекратить производство по делу, утверждая, что публикация этих треков «не представляет объективной опасности».

На заседании юрист пояснил, что экспертизу не оспаривает, однако подчеркнул субъективность восприятия музыки. «Я послушал эти треки и, если честно, вообще не понял, о чем там речь, и побуждения употреблять наркотики не обнаружил. Включил их несовершеннолетнему сыну, он тоже ничего не понял», — сказал адвокат.

Защита также заявляла, что дата совершения правонарушения в материалах дела определена неверно, и оспаривала привлечение исполнителя к ответственности как индивидуального предпринимателя.

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