Рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков в треках

На заседании юрист пояснил, что экспертизу не оспаривает, однако подчеркнул субъективность восприятия музыки. «Я послушал эти треки и, если честно, вообще не понял, о чем там речь, и побуждения употреблять наркотики не обнаружил. Включил их несовершеннолетнему сыну, он тоже ничего не понял», — сказал адвокат.