Брэд Питт съел четыре порции фасоли и вынудил съемочную группу сбежать со съемок из‑за метеоризма

«Я просто поглощал эту фасоль дубль за дублем, пока меня не накрыло», — сказал он. В итоге актер не выдержал и прямо на съемочной площадке выпустил газ, после чего вся команда из 60 человек моментально покинула помещение. «Я сначала подумал, что все прошло незаметно, а потом смотрю — вся команда разбежалась», — посмеялся он.