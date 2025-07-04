Брэд Питт съел четыре порции фасоли и вынудил съемочную группу сбежать со съемок из‑за метеоризма

Брэд Питт рассказал в подкасте «New Heights», как в начале карьеры он съел четыре порции фасоли и вынудил съемочную группу сбежать со съемок из‑за метеоризма.
Работая над фильмом, он должен был съесть большую тарелку фасоли с беконом — это был первый прием пищи его героя за несколько дней по сюжету. Чтобы добиться максимального реализма, Питт съедал всю порцию снова и снова при каждом дубле.
«Я просто поглощал эту фасоль дубль за дублем, пока меня не накрыло», — сказал он. В итоге актер не выдержал и прямо на съемочной площадке выпустил газ, после чего вся команда из 60 человек моментально покинула помещение. «Я сначала подумал, что все прошло незаметно, а потом смотрю — вся команда разбежалась», — посмеялся он.
Питт признался, что после этого случая он научился есть на съемках более осторожно. Хотя название фильма он не уточнил, NME предполагает, что речь шла о картине «Джонни Замша» 1991 года, где действительно есть сцена с фасолью.