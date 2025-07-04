Metacritic назал лучшие сериалы первой половины 2025 года

Портал Metacritic представил двадцатку самых высокооцененных сериалов первой половины 2025 года. В список попали проекты с самыми большими оценками на Metacritic, у которых не менее семи обзоров от критиков.
Больше всего проектов в рейтинге ― шесть ― от Netflix, еще три ― от BritBox. От Apple TV, Hulu и Prime Video в список вошли по два шоу.
Лучшим новым сериалом по версии Metacritic стал «Переходный возраст». «„Переходный возраст“ выделяется не только актерскими работами: каждая серия этого драматического сериала снята одним непрерывным дублем в реальном времени. Результат — один из самых больших хитов Netflix за все время», ― отмечает портал.
На второй строчке ― британская четырехсерийная драма «Из лучших побуждений». Ее показали на Би-би-си еще в 2023 году, а в список она попала, поскольку в феврале 2025 года стала доступна в США, на стриминге Acorn TV. «Из лучших побуждений» была номинирована на BAFTA, а критики отметили моральную неоднозначность и разрушительную силу истории.
Замыкает тройку сериал «Навсегда с тобой» ― экранизацию романа Джуди Блум. Создательница шоу Мара Брок Акил перенесла действие в Лос-Анджелес 2018 года, сделав его историей первой любви двух чернокожих подростков. «Это глубокое и современное переосмысление романа Блум, мощное пополнение в фильмографии Акил и крайне увлекательное произведение искусства», ― приводит Metacritic цитату из критической рецензии на сериал.
Вот полный топ-20:
- «Переходный возраст»
- «Из лучших побуждений»
- «Навсегда с тобой»
- «Токсичный город»
- «Узкая дорога на дальний север»
- «Умираю, как хочу секса»
- «Pee-wee как он есть» («Pee-wee as Himself»)
- «Киностудия» («The Studio»)
- «Mr Loverman»
- «Тысяча ударов»
- «Людвиг»
- «Самая счастливая семья США»
- «Devil May Cry»
- «Севернее севера» («North of North»)
- «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»
- «Жестокая любовь: История Рут Эллис»
- «Больница Питт»
- «Канк о жизни» («Cunk on Life»)
- «Карем: повар королей» («Carême»)
- «Возмутительные» («Outrageous»)