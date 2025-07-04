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Metacritic назал лучшие сериалы первой половины 2025 года

Портал Metacritic представил двадцатку самых высокооцененных сериалов первой половины 2025 года. В список попали проекты с самыми большими оценками на Metacritic, у которых не менее семи обзоров от критиков.

Больше всего проектов в рейтинге ― шесть ― от Netflix, еще три ― от BritBox. От Apple TV, Hulu и Prime Video в список вошли по два шоу.

Лучшим новым сериалом по версии Metacritic стал «Переходный возраст». «„Переходный возраст“ выделяется не только актерскими работами: каждая серия этого драматического сериала снята одним непрерывным дублем в реальном времени. Результат — один из самых больших хитов Netflix за все время», ― отмечает портал.

На второй строчке ― британская четырехсерийная драма «Из лучших побуждений». Ее показали на Би-би-си еще в 2023 году, а в список она попала, поскольку в феврале 2025 года стала доступна в США, на стриминге Acorn TV. «Из лучших побуждений» была номинирована на BAFTA, а критики отметили моральную неоднозначность и разрушительную силу истории.

Замыкает тройку сериал «Навсегда с тобой» ― экранизацию романа Джуди Блум. Создательница шоу Мара Брок Акил перенесла действие в Лос-Анджелес 2018 года, сделав его историей первой любви двух чернокожих подростков. «Это глубокое и современное переосмысление романа Блум, мощное пополнение в фильмографии Акил и крайне увлекательное произведение искусства», ― приводит Metacritic цитату из критической рецензии на сериал.

Вот полный топ-20:

  1. «Переходный возраст»
  2. «Из лучших побуждений»
  3. «Навсегда с тобой»
  4. «Токсичный город»
  5. «Узкая дорога на дальний север»
  6. «Умираю, как хочу секса»
  7. «Pee-wee как он есть» («Pee-wee as Himself»)
  8. «Киностудия» («The Studio»)
  9. «Mr Loverman»
  10. «Тысяча ударов»
  11. «Людвиг»
  12. «Самая счастливая семья США»
  13. «Devil May Cry»
  14. «Севернее севера» («North of North»)
  15. «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»
  16. «Жестокая любовь: История Рут Эллис»
  17. «Больница Питт»
  18. «Канк о жизни» («Cunk on Life»)
  19. «Карем: повар королей» («Carême»)
  20. «Возмутительные» («Outrageous»)
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