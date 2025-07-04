Tyga вновь выступит в России. На этот раз в формате клаб-шоу

В 2022 году выступления западных поп-музыкантов сократились в России на 99%, писал «Коммерсант». С прошлого года с концертами в страну начали возвращаться хип-хоп-артисты. В 2024-м в Москве выступили Onyx, в этом году — DaBaby, Desiigner и Lil Pump.