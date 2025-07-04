Tyga вновь выступит в России. На этот раз в формате клаб-шоу

Американский рэпер Tyga вновь выступит в России. На этот раз он даст концерт в пляжном ресторане «Речной» в формате клаб-шоу.
Выступление состоится 2 августа. Стоимость билетов начинается от 5900 рублей. Рэпер приезжал в Москву с концертом 31 мая. Тогда он отыграл на «Арене ЦСКА», а специальными гостями на разогреве были Macan, Jakone, Big Baby Tape и другие.
9 августа в Москве выступит Akon, известный по песням «Locked Up», «Smack That», «I Wanna Love You», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na Na Na)» и «Lonely». А 26 сентября ожидается концерт Jason Derulo с хитами «Wiggle», «Take You Dancing», «Talk Dirty», «Swalla», «Savage Love».