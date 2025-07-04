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Tyga вновь выступит в России. На этот раз в формате клаб-шоу

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Американский рэпер Tyga вновь выступит в России. На этот раз он даст концерт в пляжном ресторане «Речной» в формате клаб-шоу.

Выступление состоится 2 августа. Стоимость билетов начинается от 5900 рублей. Рэпер приезжал в Москву с концертом 31 мая. Тогда он отыграл на «Арене ЦСКА», а специальными гостями на разогреве были Macan, Jakone, Big Baby Tape и другие.

В 2022 году выступления западных поп-музыкантов сократились в России на 99%, писал «Коммерсант». С прошлого года с концертами в страну начали возвращаться хип-хоп-артисты. В 2024-м в Москве выступили Onyx, в этом году — DaBaby, Desiigner и Lil Pump.

9 августа в Москве выступит Akon, известный по песням «Locked Up», «Smack That», «I Wanna Love You», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na Na Na)» и «Lonely». А 26 сентября ожидается концерт Jason Derulo с хитами «Wiggle», «Take You Dancing», «Talk Dirty», «Swalla», «Savage Love».

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