20 регионов России накроют ливни, грозы и шквалистый ветер. Возможны подтопления

Еще один очаг непогоды ― Сибирь. В Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае сильные ливни пройдут при жаркой погоде ― за 30 градусов, а в Хакасии и Тыве ― 35-37 градусов, там тоже будут дожди.