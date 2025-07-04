20 регионов России накроют ливни, грозы и шквалистый ветер. Возможны подтопления

Ливни, грозы, град и порывистый ветер накроют в ближайшие дни как минимум 20 российских регионов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Непогода ожидается на северо-западе и юге страны, в Сибири и на Дальнем востоке. В некоторых регионах возможно переполнение рек и водоемов.
На северо-западе ливни, грозы и ветер до 20 метров в секунду прогнозируются в Карелии, Архангельской, Ленинградской и Мурманской областях. Петербург готовится к первому за 160 лет наводнению.
Похожая ситуация на юге: в Краснодарском Крае и на Северном Кавказе дожди могут поднять уровень в реках. На Кубани порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.
Еще один очаг непогоды ― Сибирь. В Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае сильные ливни пройдут при жаркой погоде ― за 30 градусов, а в Хакасии и Тыве ― 35-37 градусов, там тоже будут дожди.
На юге Тюменской области ожидается опасное явление ― ливень с крупным градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.
На Дальнем Востоке осадки и грозы накроют Амурскую область, Хабаровский край, ЕАО и Бурятию. В Приморье за несколько часов может выпасть 20-45 миллиметров осадков, что грозит подтоплениями.
В Забайкальском крае и Бурятии интенсивные осадки уже повысили уровень рек. В ближайшие дни там дожди продолжатся.