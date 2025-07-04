В Японии аномальная жара в прошлом году привела к сокращению производства зеленого чая матча и рекордному росту цен на фоне мирового спроса на модный напиток. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, фермер в шестом поколении Масахиро Ёсида в этом году сумел собрать лишь 1,5 тонны тэнчиЛистовой чай, используемый для приготовления матчи. — это на четверть меньше его обычного урожая в 2 тонны. Причиной стала аномальная жара прошлым летом, повредившая чайные кусты.
Тем временем мировой спрос на матча продолжает расти, особенно среди миллениалов и зумеров, выбирающих более здоровые напитки. Вирусные видео и тренды в соцсетях только подогрели интерес к этому чаю, что вынудило некоторых поставщиков, например сингапурскую Tealife, вводить ограничения на продажи.
По словам ее основателя Юки Исии, спрос вырос в десять раз за прошлый год и продолжает расти, хотя поставки из Японии сокращаются. В 2024 году Япония произвела 5 336 тонн тэнчи, почти в 2,7 раза больше, чем десять лет назад, однако в этом году ожидается спад.
Reuters подчеркивает, что многие надеялись на высокий урожай, чтобы восполнить дефицит, но прогнозы неблагоприятные. При этом цены бьют рекорды: в мае на аукционе в Киото тэнча продавался по 8 235 иен за килограмм — на 170% дороже, чем год назад, и значительно выше предыдущего максимума.
Эксперты отмечают, что даже расширение посадок не решит проблему быстро, так как новые кусты можно будет собирать только через пять лет.