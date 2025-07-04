По словам ее основателя Юки Исии, спрос вырос в десять раз за прошлый год и продолжает расти, хотя поставки из Японии сокращаются. В 2024 году Япония произвела 5 336 тонн тэнчи, почти в 2,7 раза больше, чем десять лет назад, однако в этом году ожидается спад.