«Лило и Стич» стал самым кассовым голливудским фильмом года

Глобальные сборы «Лило и Стича» достигли 957,6 млн долларов. Это сделало его самым кассовым голливудским фильмом в 2025 году, сообщает Deadline.
Киноадаптация классического мультика обогнала «Minecraft в кино», чьи сборы составили 954,9 млн долларов по всему миру. Только эти два фильма, снятые американскими студиями, преодолели рубеж в 900 млн в 2025-м.
Сейчас «Лило и Стич» в прокате шестую неделю. Он все еще идет к тому, чтобы стать первым голливудским проектом года с кассой в 1 млрд долларов. Фильм режиссера Дина Флейшера Кэмпа уже стал самым кассовым в 2025 году во Франции, Италии, Испании, Бразилии, Мексике, во всех странах Латинской Америки и на множестве других рынков.
В рейтинге мировых кассовых хитов года «Лило и Стич» уступает лишь анимационной картине «Нэчжа побеждает Царя драконов». Китайский мультфильм, собравший в мировом прокате 2,2 млрд долларов, обходит своих голливудских конкурентов более чем в два раза. «Нэчжа-2» стал самой кассовой анимацией в истории и самым кассовым фильмом, не относящимся к Голливуду.