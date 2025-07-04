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«Лило и Стич» стал самым кассовым голливудским фильмом года

Иллюстрация: Disney

Глобальные сборы «Лило и Стича» достигли 957,6 млн долларов. Это сделало его самым кассовым голливудским фильмом в 2025 году, сообщает Deadline.

Киноадаптация классического мультика обогнала «Minecraft в кино», чьи сборы составили 954,9 млн долларов по всему миру. Только эти два фильма, снятые американскими студиями, преодолели рубеж в 900 млн в 2025-м.

Сейчас «Лило и Стич» в прокате шестую неделю. Он все еще идет к тому, чтобы стать первым голливудским проектом года с кассой в 1 млрд долларов. Фильм режиссера Дина Флейшера Кэмпа уже стал самым кассовым в 2025 году во Франции, Италии, Испании, Бразилии, Мексике, во всех странах Латинской Америки и на множестве других рынков.

В рейтинге мировых кассовых хитов года «Лило и Стич» уступает лишь анимационной картине «Нэчжа побеждает Царя драконов». Китайский мультфильм, собравший в мировом прокате 2,2 млрд долларов, обходит своих голливудских конкурентов более чем в два раза. «Нэчжа-2» стал самой кассовой анимацией в истории и самым кассовым фильмом, не относящимся к Голливуду.

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