«Лило и Стич» стал самым кассовым голливудским фильмом года

Сейчас «Лило и Стич» в прокате шестую неделю. Он все еще идет к тому, чтобы стать первым голливудским проектом года с кассой в 1 млрд долларов. Фильм режиссера Дина Флейшера Кэмпа уже стал самым кассовым в 2025 году во Франции, Италии, Испании, Бразилии, Мексике, во всех странах Латинской Америки и на множестве других рынков.