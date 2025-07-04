Шоу «Tiny Chef» удалось спасти после вирусного ролика с плачущим шефом

Создатели шоу «Tiny Chef» объявили, что проект спасен. Несколько дней назад Nickelodeon закрыл шоу, и эта новость быстро разлетелась по интернету.
Многие вообще не слышали о проекте до тех пор, пока создатели не выложили ролик, в котором сам маленький шеф со слезами на глазах получает печальное известие от канала.
Этот трогательный момент стал вирусным, и миллионы пользователей в соцсетях начали бороться за спасение милого героя. Авторы шоу открыли сбор средств, чтобы продолжить производство. Судя по всему, им удалось собрать нужную сумму.
«Команда снова готовится запустить крошечные камеры в доме Шефа внутри пня, потому что вы спасли шоу. Ваши сообщения, фан-арт и донаты невероятно нас вдохновили. Мы рады вернуться к работе над новыми историями!» — отметили создатели.
Что будет дальше — полноценные новые серии или короткие вирусные ролики — пока неизвестно. Также пока нет точной даты возвращения «Tiny Chef».