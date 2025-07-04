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Post Malone упал со сцены во время концерта в США. Он поднимал бокал за фаната

Post Malone упал со сцены во время концерта в штате Аризона, поднимая бокал за фаната.

Инцидент произошел во время исполнения совместного трека с Блейком Шелтоном «Pour Me A Drink» с его нового альбома «F-1 Trillion». Артист заметил зрителя с поднятым пивом и решил чокнуться с ним, однако декорация на краю сцены не выдержала, и Malone рухнул вниз.

На видео видно, что музыка продолжала играть без перерыва, что породило предположения о фонограмме. Сам фанат позже опубликовал видео в «ТикТоке» и извинился, что из‑за него рэпер упал.

Это уже не первый подобный случай с Post Malone. В 2022 году он получил травму ребер после падения на сцене в Сент-Луисе.

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