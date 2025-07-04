Post Malone упал со сцены во время концерта в США. Он поднимал бокал за фаната

Инцидент произошел во время исполнения совместного трека с Блейком Шелтоном «Pour Me A Drink» с его нового альбома «F-1 Trillion». Артист заметил зрителя с поднятым пивом и решил чокнуться с ним, однако декорация на краю сцены не выдержала, и Malone рухнул вниз.