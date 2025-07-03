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Музыкальный коллектив из Манчестера «научил» грибы играть на пианино

Кадр: BionicandtheWires/YouTube

Музыкальный коллектив Bionic and the Wires из Манчестера «научил» грибы играть на пианино. Артисты создали машину, которая преобразовывает электрические импульсы грибов в движение. Об этом написал Dazed.

Bionic and the Wires опубликовали видео с музицирующими грибами еще в начале года, но внимание на него обратили только сейчас. В ролике к грибам в горшке подсоединены механические «руки», которые нажимают на клавиши.

Видео: BionicandtheWires/YouTube

«Это гриб, который играет на синтезаторе для своих друзей на грибной ферме. Присоединенные сенсоры измеряют электрические импульсы в грибе. Импульсы превращаются в сигналы, которые контролируют бионические руки гриба», — объяснили грибной перформанс его создатели.

За последние месяцы ролик посмотрели уже более 294 тысяч раз, а лайкнули — свыше 31 тысячи раз. «Bionic and the Wires бросают вызов традиционному представлению о том, что искусство — это исключительно человеческое занятие», — процитировал участников группы Dazed.

Издание напомнило, что извлекать музыку из живой природы пытаются не только Bionic and the Wires. Связь грибов и звука изучал еще Джон Кейдж, а также авторы документального фильма «Тайная жизнь растений» 1979 года.

Кроме того, артистка Mileece c начала 00-х создает музыку, трансформируя электрические импульсы растений и грибов в звук. Работы Mileece выставлялись в галерее Tate Modern в Нью-Йорке.

В 2020 году экспериментальный трек Mycolyco, основанный на жизни розового гриба-вещенки, собрал 1,6 млн просмотров на ютубе. А музыкант Тарун Наяр ведет сверхуспешный блог Modern Biology в тиктоке, где показывает — опять же — музыку грибов. На него подписан почти 1 млн пользователей.

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