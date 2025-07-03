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Лили Аллен призналась, что не помнит число своих абортов

Фото: lilyallen

Британская певица Лили Аллен призналась в подкасте «Miss Me?», что не помнит точное число сделанных ею абортов. Об этом написал Entertainment Weekly.

40-летняя артистка рассказала, что у нее ушло достаточно продолжительное время на то, чтобы подобрать подходящий метод контрацепции. Спасением для Аллен стала внутриматочная спираль.

«Думаю, это уже третья, а может и четвертая. До этого я была абсолютной зоной бедствия. Я беременела постоянно. У меня было несколько абортов. Но опять же, я не могу вспомнить точно, сколько», — сказала певица.

Аллен добавила, что ей кажется, что она пережила прерывание беременности четыре или пять раз. Один из абортов ей оплатил ее мужчина, и артистка посчитала это «романтичным». Сейчас, впрочем, она так уже не думает.

Ранее Аллен уже высказывалась о том, что тема репродуктивного контроля табуирована в обществе. Певица признавалась, что ей «было очень неловко даже произносить», что у нее было больше одного аборта.

В настоящее время Аллен — мама двух девочек, Этель и Марни. Она воспитывает дочерей вместе с бывшим мужем Сэмом Купером. Пара была жената с 2011 по 2018 год. В 2010 году супруги пережили трагедию: их сын Джордж родился мертвым.

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