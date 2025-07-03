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«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закроется спустя 23 года работы

«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закроется спустя 23 года работы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на регистрационные документы компании.

По информации агентства, компания находится в процессе ликвидации со 2 июля. «Уже принято решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра», — написало СМИ.

«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» существовала с июля 2002 года. Компанию открыл дизайнер Вячеслав Зайцев, он был ее руководителем вплоть до своей смерти. Учредителем бизнеса выступал «Московский дом Вячеслава Зайцева».

«Лаборатория моды» служила творческим пространством для молодых дизайнеров. Ее выпускники участвовали в Московских неделях моды. Однако компания столкнулась с финансовыми трудностями. По информации таблоида Super, у бизнеса на сегодняшний день существует налоговая задолженность в размере 6 тысяч рублей.

Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет весной 2023 года. Руководство над бизнес-активами перешло к его сыну Егору Зайцеву, тоже модельеру. Но он умер в 2024 году. Дом моды после этого возглавила вдова Егора — Екатерина Ромашкина.

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