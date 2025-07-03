«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закроется спустя 23 года работы

«Лаборатория моды» служила творческим пространством для молодых дизайнеров. Ее выпускники участвовали в Московских неделях моды. Однако компания столкнулась с финансовыми трудностями. По информации таблоида Super, у бизнеса на сегодняшний день существует налоговая задолженность в размере 6 тысяч рублей.