Исследование: москвичи спят на полчаса больше остальных россиян

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza проанализировала данные Росстата и обнаружила, что москвичи спят на полчаса больше остальных жителей России. Об этом написали «Известия».
Среднестатистический россиянин спит в сутки 8 часов 43 минуты, тогда как москвич — 9 часов 12 минут. Столичные жители оказались одними из главных «сонь» в стране. Больше них спят только в Смоленской области и в Чечне.
Чеченцы проводят в постули в среднем 10 часов 5 минут. Кроме того, они уделяют самое продолжительное время отдыху и тогда, когда бодрствуют — по 5 часов 51 минуту в сутки. Это почти на два часа больше, чем в среднем по России.
«В традиционных кавказских культурах семейные и социальные связи исторически имеют приоритет над трудовой деятельностью в западном понимании. Здесь дело в философии жизни, где время на общение, размышления и восстановление рассматривается как естественная необходимость, а не роскошь», — пояснила педагог-психолог Московского художественного-промышленного института Людмила Рязанцева.
Меньше всего отдыхают среди россиян жители Чувашии — всего 3 часа 20 минут. Близки к ним по показателям оказались якуты, башкиры и жители Хабаровского и Камчатского краев. Москвичи находят больше времени на досуг благодаря гибким графикам, удаленной работе или занятости в сферах, позволяющих эффективнее распределять время.
Самыми «бессонными» регионами признали Адыгею (8 часов 1 минута), Хакасию (6 часов 5 минут) и Чувашию (8 часов 8 минут), а также Волгоградскую область, Карачаево-Черкесию, Коми, Хабаровский край, Северную Осетию, Удмуртию и ХМАО.
Интересно, что женщины как правило спять на девять минут дольше мужчин. Среднестатистическая россиянка проводит в постели 8 часов 47 минут, а россиянин — 8 часов 38 минут. За последние пять лет жители страны стали спать чуть больше — в среднем на восемь минут. Однако люди по-прежнему недосыпают, подчеркнул социальный психолог Алексей Рощин.