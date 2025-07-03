Исследование: москвичи спят на полчаса больше остальных россиян

Чеченцы проводят в постули в среднем 10 часов 5 минут. Кроме того, они уделяют самое продолжительное время отдыху и тогда, когда бодрствуют — по 5 часов 51 минуту в сутки. Это почти на два часа больше, чем в среднем по России.