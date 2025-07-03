Эшли Бенсон, Эмили Алин Линд и Мэделин Петш снимутся в драме «Pretty Babies»

Эшли Бенсон («Милые обманщицы»), Эмили Элин Линд («Мы были лжецами», «Няня»), Мэделин Петш («Ривердэйл») и Сэди Стенли («Жестокое лето») снимутся в драме «Pretty Babies» («Хорошенькие малышки»). Об этом сообщил Variety.
Фильм снимет Тайлер-Мари Эванс, съемки начнутся летом 2025 года. Картина расскажет о двух девочках-подростках, которые отправляются в Голливуд в погоне за славой. Но по пути из Техаса в Калифорнию они попадают в самое сердце секс-индустрии.
Мэделин Петш
Эмили Алин Линд
Сэди Стенли
Будущую ленту описывают как «независимую драму о женской дружбе» и «любовное послание Старому Голливуду». Продюсерами проекта выступили Кристин Вашон из Killer Films, Джордан Вагнер из Wagner Entertainment и Бенсон.
«Когда я впервые встретил Тайлер-Мари, я сразу понял, что в ней есть что‑то особенное. Она привносит уникальное, личное и убедительное видение в историю, которая действительно заслуживает того, чтобы быть рассказанной», — сказал Вагнер.
Художником-постановщиком проекта станет Джанатан Гуггенхайм («Американское чтиво»), режиссером монтажа — Бенджамин Родригес-мл. («О, Канада»), оператором — Лорен Гитерас («Одуванчик»).