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Мужчина из Челябинска выиграл 100 млн рублей после того, как его жене приснился сон о рыжем пауке

Фото: Алексей Парахневич/Unplash

Рабочий из Челябинска выиграл в лотерею 100 млн рублей. Накануне жене победителя приснился сон о рыжем пауке, который считается предвестником скорого богатства, пишет РБК.

Многодетный отец Роман работает на местном заводе. Мужчина рассказал, что участвует в лотереях уже четыре года и обычно берет пачку билетов по 50 штук. В этот раз он пришел в почтовое отделение, но там продавались лишь наборы по 10 билетов. «Я уже думал не брать, но сотрудница все равно уговорила поучаствовать», — сказал Роман.

Женщина сама подобрала для Романа 50 билетов из разных комплектов. «Получилось, как пачка, и я решил купить их», — рассказал мужчина. О выигрыше он узнал, когда стал проверять билеты.

«Сканирую очередной и вижу — выигрыш 100 млн руб. Я раза четыре перепроверил. Даже посмотрел шоу „Мечталлион“, когда был розыгрыш, — в итоге все сошлось», — сказал житель Челябинской области. Победитель поделился, что потратит выигрыш на покупку квартиры, так как сейчас вместе с женой живет в общежитии.

В апреле миллион долларов выиграл бездомный мужчина из Калифорнии. Он купил лотерейный билет в винном магазине на центральном побережье штата. Победитель рассказал, что выигрыш «изменил его жизнь» и что он планирует использовать деньги на первый взнос за дом в этом районе, а также на покупку автомобиля.

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