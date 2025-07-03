Мужчина из Челябинска выиграл 100 млн рублей после того, как его жене приснился сон о рыжем пауке

Многодетный отец Роман работает на местном заводе. Мужчина рассказал, что участвует в лотереях уже четыре года и обычно берет пачку билетов по 50 штук. В этот раз он пришел в почтовое отделение, но там продавались лишь наборы по 10 билетов. «Я уже думал не брать, но сотрудница все равно уговорила поучаствовать», — сказал Роман.