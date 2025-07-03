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Ученые разработали психоделический назальный спрей для лечения депрессии

Фото: Curology/Unsplash

Ученые из Life Sciences и Beckley Psytech разработали и протестировали психоделический назальный спрей, призванный помогать людям с резистентной к лечению депрессией. Об этом сообщило издание Psychiatric Times.

Препарат под названием BPL-003 с мебуфотенином оказался действительно эффективен. Это подтвердили участники восьминедельного исследования, во время которого анализировали состояние 193 пациентов из шести стран.

«BPL-003 продемонстрировал быстрый, надежный и длительный антидепрессивный эффект при однократном приеме», — заявили специалисты. Они добавили, что состояние людей улучшается на срок вплоть до восьми недель.

Психоделический эффект от препарата при этом оказался короче, чем у других лекарств подобного действия. По мнению ученых, это дает возможность «для более быстрого функционального восстановления пациентов и снижения потребности в длительном наблюдении».

К тому же препарат показал хорошую переносимость, особенно при малой дозе в 8 мг. «Более 99% побочных эффектов, возникших во время лечения, были легкими или умеренными», — поделились исследователи.

«Эти результаты укрепляют нашу уверенность в потенциале BPL-003 как преобразующей психоделической терапии, предлагающей быстрый и устойчивый антидепрессивный эффект с минимальным временем пребывания в клинике», — подчеркнули они.

Содержащийся в спрее мебуфотенин — это психоделическое вещество, которое содержится в яде некоторых животных, в частности — колорадских жаб. Его также можно получать из растений вблизи реки Колорадо.

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