Шарлиз Терон объяснила, почему не называет имя режиссера, который ее домогался

Шарлиз также вспомнила, что после первого упоминания об инциденте на шоу Говарда Стерна в 2019 году режиссер прислал ей письмо, в котором пытался объяснить свое поведение и утверждал, что она неправильно его поняла. «Ты знаешь, что ты подонок. Если кто‑нибудь когда‑нибудь спросит меня о тебе, я буду предельно честна. И мне даже нравится, что он должен переживать. Он не знает, когда [его имя станет известно]. Мне это нравится немного больше», — добавила Терон.