Шарлиз Терон объяснила, почему не называет имя режиссера, который ее домогался

Шарлиз Терон на подкасте «Call Her Daddy» рассказала, почему не называет имя режиссера, который домогался ее на прослушивании в начале карьеры.
Агентство послало ее на кастинг, который должен был пройти в доме режиссера. «Я не знала, как выглядит процесс прослушивания. Я не знала, как стать актрисой», — пояснила звезда. По словам Терон, режиссер был в пижаме и положил руки ей на колени. После этого она ушла. Актриса объяснила, что не раскрывает имя этого человека, потому что «не хочет, чтобы история была о нем».
Шарлиз также вспомнила, что после первого упоминания об инциденте на шоу Говарда Стерна в 2019 году режиссер прислал ей письмо, в котором пытался объяснить свое поведение и утверждал, что она неправильно его поняла. «Ты знаешь, что ты подонок. Если кто‑нибудь когда‑нибудь спросит меня о тебе, я буду предельно честна. И мне даже нравится, что он должен переживать. Он не знает, когда [его имя станет известно]. Мне это нравится немного больше», — добавила Терон.
Недавно Шарлиз Терон поделилась, что разочаровалась в приложениях для дейтинга. «Ты приходишь на встречу, а там вообще не тот человек. Не понимаю, зачем они пишут все это про себя», — посетовала она.