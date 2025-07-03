В США свинья парализовала движение на оживленной трассе

В Южной Каролине в США двое полицейских пытались поймать свинью, бегущую по оживленной трассе. Видео погони опубликовал дорожный патруль штата в фейсбуке*.
На видеоролике видно, что погоня длилась недолго. Мужчины отнесли животное на обочину, после чего дорожное движение было восстановлено. Сами патрульные назвали этот вызов одним из самых забавных за время свой работы.
Видео со свиньями уже давно стали популярными в соцсетях. В июне в инстаграме** появился ролик с 9-летним мальчиком Гутиньо Роша, который приручил животное и теперь каждый день ездит на нем в школу. Парнокопытное доставляет мальчика в учебное заведение всего за минуту. Оно настолько быстрое, что получило кличку Фогети, что переводится с бразильского как «ракета».
Недавно в тиктоке завирусилась детская песня «Хрюшечки», написанная композитором Александром Пинегиным на стихотворение «Банька» Юрия Кушакова. Соцсети заполонили ролики с поросятами. В видео свинки плещутся в воде, принимают душ, «моют хвостики-крючки» и даже пытаются плавать.
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