В США свинья парализовала движение на оживленной трассе

Видео со свиньями уже давно стали популярными в соцсетях. В июне в инстаграме** появился ролик с 9-летним мальчиком Гутиньо Роша, который приручил животное и теперь каждый день ездит на нем в школу. Парнокопытное доставляет мальчика в учебное заведение всего за минуту. Оно настолько быстрое, что получило кличку Фогети, что переводится с бразильского как «ракета».